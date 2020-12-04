eFootball PES 2021 Veri Paketi 3 Yayınlandı: Neler Getiriyor?

Konami, güncel futbol oyunu için içerik desteği sunmaya devam ediyor. Japon yayıncı, eFootball PES 2021 Veri Paketi 3 ile oyuncuların karşısına çıktı. Detayları ise haberimizde.

Futbol oyunu dendiğinde akla gelen iki seriden bir tanesi olan eFootball PES, bu sene farklı bir şekilde karşımıza gelmişti. Geliştirici ekibin bütün kaynaklarını Unreal Engine ile geliştirilen ve önümüzdeki sene çıkartacağı yeni nesil eFootball PES 2022 için kullanma kararı alması neticesinde, bu senenin oyunu sezon güncellemesi olarak satışa sunulmuştu.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için geliştirilmiş olan eFootball PES 2021 Sezon Güncellemesi, bir önceki oyuna ek olarak takım ve oyuncu güncellemelerinin yanı sıra UEFA EURO 2020 moduna da sahip. Bununla birlikte devam eden salgının etkisine bağlı olarak, gerçek yaşamdaki bazı futbol ligleri ve / veya turnuvalar ile ilgili ani kural değişiklerinin yaşanabileceği ve nedenle de oyundaki kurallar ile uyumsuzluğun meydana gelebilecek. Dahası ise yeni güncellemeler ile ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yaşanabilecek olmasından bahsedilmişti.

Her ne kadar geliştirici ekibin odak noktası eFootball PES 2022 olsa da, bu senenin oyunu bir kenara atılmış değil. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi veri paketlerinin yayınlanması ile içerik desteği görmeye devam ediyor. Bu bağlamda Konami, yakın bir zaman önce Veri Paketi 3 ile karşımıza çıktı.

eFootball PES 2021 Veri Paketi 3 Yenilikleri Neler?

Bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanan Veri Paketi 3, İtalya, Brezilya, Galler, Bulgaristan, FC Nantes, AS Monaco, ve AS Roma dahil yüzden fazla takım için güncellenmiş formalar, amblemler ve güncellenmiş oyuncu adları getiriyor. Bunların yanı sıra Roger Ibanez, Jeremy Doku, Pedri, Mislav Orsic ve Orkun Kökçü olmak üzere seksen beş kadar yeni ve güncellenmiş oyuncu yüz modelleri ve adları ve top tasarımları, krampon modelleri, sinematik görüntüler ve animasyonlar ve anlatım verileri de paketin içeriğine dahil edilmiş. Ayrıca yeni menajer portreleri ve oyuncu fotoğrafları da söz konusu.

Veri Paketi 3.0 ayrıca bazı Matchday etkinliklerinde yaşanan puan azalmasına neden olan bir sorun ve Online Ortaklaşa maçta, devre arasında çıkmanın maçın geçersiz sayılmasına yol açan bir sorun da çözümlemeye kavuşuyor.

Son olarak, yeni İkonik An Serisi oyuncuları da yeni paket ile yayınlanmaya başlanacak. İlk etapta yedi oyuncu sunulacakken, önümüzdeki ay yenilerini göreceğiz. Bu oyuncular ise şöyle: