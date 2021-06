eFootball PES 2022 Beta Testi PlayStation ve Xbox'ta Başladı

eFootball PES 2022 beta testi konsollar için yayınlandı. Eğer oyunu merak ediyorsanız, şu andan itibaren PlayStation ve Xbox mağazalarından indirebilirsiniz. Demo ile ilgili detaylar ise haberimizde sizi bekliyor.

Yayıncılığı Konami tarafından yapılan ünlü futbol serisi PES, geçtiğimiz sene sadece kadro ve sezon güncellemesi olarak yayınlanan eFootball PES 2021 Season Update sonrasında aşina olduğumuz geri dönüşe imza atacak. Daha önceden yapılan açıklama ile Unreal Engine 4 motoruna geçiş yapılan ve yeni nesil futbol oyunu olarak nitelendirilen eFootball PES 2022, eskisine göre daha kaliteli görsellik, animasyonlar, yüz ifadeleri ve oyuncu modellemeleri ile karşımıza çıkacak. Bunların yanı sıra top sürüş teknikleri ve oyun içi yapıda da belirgin değişimler yaşanacak.

eFootball PES 2022 Beta Testi İndirmeye Sunuldu

Henüz net çıkış tarihi belli olmayan ama Sonbahar mevsiminde bizlerle olacağını tahmin edebileceğimiz oyun, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak. Konami henüz resmi bir tanıtım gerçekleştirmiş değil, ama geliştirilme aşamasında olan oyunu şu an itibarıyla koşulsuz olarak deneyebilmeniz mümkün oluyor. Bugün itibarıyla başlamış olan açık beta testini PlayStation ve Xbox mağazalarından 'New Football Game Online Performance Test' şeklinde aratarak indirebilir ve 8 Temmuz 2021 Perşembe gününe kadar deneyebilirsiniz.

Japonya menşeli yayıncı tarafından belirtilene göre, çevrimiçi eşleşme sisteminin ve sunuculara bağlantı kalitesinin sınanacağı bu süreçte, Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona sınırlı sayıda takım seçilebilir olacak ve her biri yirmi iki oyuncudan uluşacak.

PlayStation Plus veya Xbox Live Gold aboneliğinin gerekli olmadığı açık beta testi sırasında, PlayStation 4 ve PlayStation 5 ve Xbox One ve Xbox Series arasında çapraz platform desteği ile oynayabilmek mümkün olacak. 8 Temmuz 2021 sonrasında bu versiyona erişim sağlanamayacağı gibi kaydedilen aşama da nihai versiyona taşınamayacak. Ayrıca önceden planlanmamış bakım(lar)ın yapılabileceği de söylenmiş.

Son olarak, Konami eFootball PES 2022 oyununun halen geliştirilme aşamasında olduğunu hatırlatarak beklenmedik hataların ve çökmelerin gerçekleşebileceğine dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra, oynanış mekaniklerinin, oyunun genel dengesinin, animasyonların ve görselliğin de nihai sürüme ulaşılana kadar iyileştirileceğini de söylüyor.