Efsane Cuma Ne Zaman Başlayacak? İşte İndirimlerin Başlangıç Saati

Tüm dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen ve her yıl yapılan Black Friday indirimlerinin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Black Friday indirimlerinde hangi ürünler indirime girecek? Efsane Cuma ne zaman başlayacak? Her yıl yapılan büyük indirimlerin ne zaman, saat kaçta başlayacağını sizler için bir araya getirdik.

Black Friday Nedir? Kara Cuma Ne Demek?

Black Friday indirimleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nün ardından gelen ilk cuma günü gerçekleşmekte. Hem mağazalarda hem de internette pek çok üründe büyük indirimler yapılmakta. Yurt dışında mağazalar çok erken saatlerde açılmakta ve yine çok geç saatlerde kapanmakta. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar mağazalarda kuyruk oluşturmakta. Mağaza açıldığında vatandaşlar mağazaya akın etmekte.

İlk başta Amerika'da başlayan Black Friday, ardından Kanada ve İngiltere'ye, daha sonrasında ise dünya geneline yayıldı.

Hepsiburada Efsane Cuma İndirimleri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Ülkemizde Black Friday indirimleri Efsane Cuma olarak yapılmakta. Hepsiburada Efsane Cuma indirimleri 21 Kasım'da saat 21:00'da başlayacak. Hepsiburada.com üzerinde satışta olan ürünlerin çoğunda büyük indirimler yapılacak.

Trendyol Efsane Günler İndirimleri Ne Zaman, Saat Kaçta?

Trendyol Efsane Günler adı altında pek çok üründe büyük indirim yapacak. Trendyol Efsane Günler indirimleri 25 Kasım saat 00:00'da başlayacak ve 29 Kasım'a kadar devam edecek.