Efsane Dizi Behzat Ç. Yeni Bölümleriyle Geri Dönüyor!

Türk televizyon tarihinde özel bir yere sahip olan efsane dizi Behzat Ç. macerasına dijital platformda devam etmeye hazırlanıyor. BluTV’de yayınlanacak diziyle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Başrolünde usta aktör Erdal Beşikçioğlu’nun olduğu Behzat Ç.Bir Ankara Polisiyesi üç sezon boyunca evlerimize konuk olmuştu.

Yayınlandığı dönemde kemik bir izleyici kitlesi yaratan dizi, ardından gelen Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm ve Behzat Ç. Ankara Yanıyor filmleriyle beyaz perdede boy göstermişti.

Behzat Ç. BluTV'de!

Behzat Ç. hayranları yıllarca bekledikleri güzel haberi nihayet aldı. Bir dönemin efsane dizisi, yeni bölümleriyle dijital yayın platformu BluTV’de yayınlanacak.

Dizinin ilk sezonu 9 bölümden oluşacak. Orijinal seride Behzat Ç. karakterine hayat veren Beşikçioğlu, rolüne geri dönüyor.

Dizide daha önce Harun karakterini canlandıran Fatih Artman ise yeni bölümlerde olmayacak. Oyuncu kadrosunda yer almayacak bir diğer isim de Seda Bakan olacak. Dizide Eda’yı canlandıran ünlü oyuncu, anne olmaya hazırlandığı için rolüne geri dönemeyecek.

Behzat Ç.’nin ezeli düşmanı Ercüment Çözer karakterinin yeniden Nejat İşler tarafından canlandırılması içinse görüşmeler sürüyor. İki taraf arasında yakın zamanda anlaşma sağlanacağı tahmin ediliyor.

Şu an hapiste olan yazar Emrah Serbes tarafından kaleme alınan diziyi, senarist Ercan Mehmet Erdem yeniden yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise her zaman olduğu gibi Serdar Akar oturuyor. Dizinin çekimlerine önümüzdeki yaz aylarında başlanması planlanıyor.