Yayınladığı dönemde milyonları ekranlara bağlayan efsane dizi Breaking Bad, beyaz perdeye uyarlanıyor!

Walter White, nam-ı diğer Heisenberg ve Jesse Pinkman gibi kült karakterleri hayatımıza sokan Breaking Bad, tam beş sezon boyunca izleyicilerin vazgeçilmez dizilerinden bir tanesi olmuştu.

Efsane seri, lisede sıradan bir kimya öğretmeniyken yakalandığı akciğer kanseri ile hayatı değişen Walter White’ın (Bryan Cranston) hikayesini anlatıyor.

Ailesinin geleceğini güvence altına almak için metamfetamin üretmeye başlayan Walter’ın yolu eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile kesişir. Kimya biliminin incelikleriyle yaptığı meth’i Jesse ile satan ve ününü kısa sürede geniş çevrelere duyuran Walter, artık Heisenberg ismiyle anılacaktır.

16 Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody Ödülü kazanan ve IMDb en yüksek puanlı diziler listesinde halen üst sıralarda bulunan dizi, 2013’te sonlandırdığı macerasına beyaz perdede devam etmeye hazırlanıyor.

Variety ’nin sayfalarına taşıdığı habere göre, Breaking Bad’in yaratıcısı Vince Gilligan, ikonik seriye dayanan iki saatlik bir film projesi üzerinde çalışıyor. Fakat filmin Better Call Saul gibi spin-off tarzında mı olacağını ya da Breaking Bad’in yıldızlarından birisinin filmde yer alıp almayacağını henüz bilmiyoruz.

Albuquerque Journal , filmin “kaçırılmış bir adamın özgürlük arayışını anlatacağını” belirtiyor. Dergiye göre, Duke City'deki çekimlerin Şubat 2019’a kadar başlaması planlanıyor.