"Efsane İndirimler" Benzeri Kampanyalar Mercek Altında

Global anlamda büyük yankı uyandıran Black Friday kampanyalarının Türkiye uyarlaması olarak görülebilecek "Efsane İndirimler" ve "Şahane Cuma" benzeri kampanyalar, Ticaret Bakanlığı tarafından yakın takibe alındı.

Bakanlığa yapılan suç duyuruları kapsamında yüksek oranda indirim yapıldığına ilişkin ibareler barındıran reklam kampanyaları incelenecek.

Online Alışveriş Sitelerine Ceza Verilebilir

Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler arasında, reklamlarda yer alan indirim tutarlarının gerçeği yansıtmaması, indirim uygulanan tarih aralığının açık bir şekilde belirtilmemesi, indirimli ürünün stok bilgisinin kullanıcıya sunulmaması gibi iddialar yer aldı.

Detaylı bir inceleme başlatan Ticaret Bakanlığı, ilgili firmalardan reklamlarda yer alan ibarelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair savunma istedi. 2023 Ocak'ta toplanması beklenen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından verilen karar neticesinde online alışveriş sitelerinin akıbeti belli olacak.

Mart-Kasım ayları arasında incelenen 33 indirimli satış kampanyasından 27'sinin mevzuata aykırı olması nedeniyle toplamda 628.586 TL para cezası verilmişti.