Bir Zamanların Efsanesi Nokia N95 Geri Geliyor Olabilir

Yaklaşık 13 yıl önce tanıtıldığında pazarın en farklı modellerinden biri olan efsane Nokia N95 geri geliyor iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Bir YouTuber'ın videosunda görülen yenilenmiş Nokia N95 modeli satışa neden sunulmadı? İşte detaylar.

Nokia N95'i hatırlıyor musunuz? Orijinal Nokia N95, 2007 yılında piyasaya sürüldü. Bir ön kamera, kesintisiz odaklı bir 5Mpx kameraya sahipti ve tasarımı her iki tarafa doğru açılmasıyla şok ediyordu. Ekran altında normal telefon düğmeleri, üst kısımda ise medya kontrolü sağlayan bir nevi dokunmatik panel bulunuyordu.

YouTuber Mr. Mobile'ın yakın tarihli bir videosunda görüldüğü üzere HMD Global, Nokia N95'in bir prototipini yapmak için çalışmalara başlamış. YouTuber'ın aşağıda yer alan videonun altıncı dakikasına doğru gösterdiği N95, cihazın hiçbir zaman yayınlanmayan bir prototipe sahip olduğunu iddia ediyor.

Piyasada satılan bir cihaz olma aşamasına ulaşamayan N95 akıllı telefon prototipi, ön kamera ve hoparlörleri gizleyen yatay bir kaydırma mekanizmasına sahip. ZEISS markalı arka kameraların etrafındaki halka ise düşündüğünüz kadar akıllı çalışmıyor. Telefonu tutmak yerine parmağınıza geçireceğiniz bu halka sayesinde arkadaşlarınızla video görüşme yapabilir veya telefondan film izleyebilirsiniz.

Mr. Mobile'ın bu prototipi göstermesiyle birlikte pek çok eski Nokia hayranı sosyal medyada fikirlerini paylaştı. Kullanıcılara göre bu cihaz için yeni bir Nokia N95 demek belki zor olabilir ama kesinlikte N95'ten ilham aldığını söylemek mümkün.

Check out this awesome piece on Nokia N95 from @theMrMobile! We looked at a remake of this icon and also considered a vertical slide concept but the major issue here was that you could not access cameras and the speaker at the same time. Check out the sketch. What would you do? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld