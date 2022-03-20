Efsane Oyun Tekken, Netflix Dizisi Oluyor: İlk Fragman Geldi

Son zamanlarda dünya çapında popüler olan oyunların dizi olarak uyarlanma furyası devam ediyor. Büyük ilgi çeken bu tarz dizilere bir yenisi daha ekleniyor. 2019 yılında popüler oyun serisi ‘The Witcher’, Netflix tarafından dizi olarak yayınlanmıştı. Diğer yandan ‘The Last of Us’ oyununun da HBO tarafından dizi uyarlaması izleyici ile buluştu. Geçtiğimiz günlerde ise ‘A Plague Tale: Innocence’ oyunun da dizi olacağı ve Resident Evil’dan esinlenilen Netflix dizisinin 14 Temmuz’da hayranlar ile buluşacağı öğrenilmişti. Şimdi de efsane oyun Tekken, Netflix tarafından dizi oluyor.

Tekken’in Animasyon Dizisi: Tekken: Bloodline

Netflix, 2022'de vizyona girecek olan sevilen dövüş serisinden uyarlanan animasyon dizisi Tekken: Bloodline'ı duyurdu.

Netflix, hem bir teaser fragmanı hem de Jin Kazama'ya odaklanan bir poster yayınlayarak haberi Twitter'da paylaştı. Resmi YouTube kanalı da şovun özetini ortaya koyuyor.

‘Güç Her Şeydir'

Twitter’dan yapılan açıklamada ‘Jin Kazama kahramanca bir göreve gidiyor.’ İfadelerine yer verildi. Yayınlanan resmi özette ise şu ifadeler kullanıldı:

‘Güç her şeydir. Jin Kazama, Kazama tarzı geleneksel dövüş sanatlarını erken yaşlarda annesinden öğrenmişti. Ancak aniden ortaya çıkan korkunç bir kötülük onun için değerli olan her şeyi yok edince hayatı mahvoldu. Olanları engelleyemediği için kendine kızan Jin, intikam almak için söz verdi ve mutlak gücün peşine düştü. Fakat onun bu arayışı dünyada büyük bir savaşa yol açacak - The King of Iron Fist Tournament (Tekken oyunlarındaki dövüş sanatları turnuvası)’

İlk Fragman Yayınlandı

Platform tarafından yapılan açıklamada Tekken: Bloodline’nın 2022 yılı içerisinde yayınlanacağı vurgulandı. Öte yandan diziyle ilgili bir fragman ve poster paylaşıldı.

Paylaşılan görüntüler incelendiğinde efsanevi seriden Heihachi Mishima, Kazuya Mishima, Leroy Smith, King, Jun Kazama, Paul Phoenix ve Ogre gibi karakterlerin de yapımda yer alacağı görülüyor.

Diğer yandan; bu Tekken’in ilk uyarlaması değil. Tekken ilk olarak 1998 yılında animesi çekilmişti. 2009 yılında ise ünlü seri beyaz perdeye taşınmıştı.