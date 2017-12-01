Efsane Oyun Tetris, Facebook Messenger ile Geri Döndü

Rus bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından yapılan ve 1984 yılında hayatımıza giren Tetris oyunu, yıllar sonra geri dönüyor. Facebook, Türk kullanıcılarına hoş bir sürpriz yaparak, oyunu tüm dünyaya açmadan önce Messenger uygulaması üzerinden Türkiye'deki kullanıcılarına sundu.

Tüm zamanların en popüler ve en çok oynanan oyunları arasında olan Tetris, ilk çıktığı zamanlarda dönemin çocuklarının fenomeni haline gelmişti. 33 yıllık bir maziye rağmen hala özlenen ve eski değerini kaybetmeyen oyun, Facebook Messenger ile Türk kullanıcılara sunuldu.

Facebook Messenger’ın Instant Games platformuna eklenen Tetris, görmeye alıştığımız klasik versiyonuyla karşımıza çıkıyor. Oyuncular yine düşen blokları bir hat şeklinde dizerek mümkün olan en yüksek puana ulaşmaya çalışıyor.

Bununla birlikte, günlük görevler, çevrimiçi üst düzey skor pistleri ve Grup oyunu bulunuyor. Ayrıca, bir oyuncunun yalnız oynadığı ve daha sonra arkadaşlarını yüksek puanlarında yenmek için zorlayan eşzamansız çok oyunculu mod gibi daha modern özellikler de var.

İlk zamanlarda bütün gün oynadıktan sonra, yatağa yattığınız zaman bile gözlerinizin önünde küçük küpçükler görmenize sebep olan oyun, global çapta kullanıma açılmadan önce Türkiye'deki kullanıcılarıyla buluştu. Facebook'a bu hoş jesti için ne kadar teşekkür etsek az!

Facebook Messenger uygulamasından Tetris'i oynamak için yapmanız gereken şey ise gayet basit. Önce sohbet bölümüne giderek "+" sekmesine tıklıyorsunuz; oyun seçeneklerinden Tetris'i seçtikten sonra ister tek başınıza isterse arkadaşlarınızla Messenger üzerinden efsane oyunu oynayabilirsiniz.