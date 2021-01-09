Efsane Renault Modelleri Elektrikli Olarak Yeniden Geliyor

Efsane Renault modelleri elektrikli araç pazarında fark yaratacak. Renault 5 ve Renault 4 isimli iki modelini elektrikli olarak yeniden tasarlayan Fransız şirket, önümüzdeki hafta lansman düzenlemeyi planlıyor.

Reuters'ın haberine göre Renault, tüm zamanların en çok satan modellerinden ikisini 21. yüzyıla getirerek elektrikli otomobil yelpazesini genişletecek. 14 Ocak'ta gerçekleşecek etkinlik sırasında şirketin elektrikli olarak tasarlanan eski model araçları gösterilecek.

Efsane Renault modelleri elektrikli araç pazarında fark yaratacak

Paris merkezli şirketin planlarına aşina olan anonim kaynaklar, ilk konseptin 1961 ile 1994 yılları arasında yalnızca küçük değişikliklerle üretilmiş bir model olan Renault 4'ten ilham alacağını ortaya çıkardı.

Aslında Renault 4 dönemi için oldukça yenilikçi bir otomobildi: önden çekişli, düz yükleme zeminli, katlanan iki sıra koltuk ve bir arka kapak sunuyordu. Modern yorumunun neye benzeyeceğini henüz bilmiyor, ancak tasarım çizgilerini koruyacağını düşünüyoruz.

Renault'nun ikinci retro tarzı EV'si ise Renault 5'e dayanacak. 1972'de piyasaya sürülen ilk nesil Renault 5, ülkemizde LeCar olarak satıldı. Daha sonra Super Cinq (Super 5) olarak 1996'ya kadar satışa sunulan yenilenen Renault 5 modeli neredeyse yok satmayı başarmıştı.

(Renault 4'ü temel alan Renault e-Plein Air EV konsepti)

Birçok tasarım detayı iki modeli birbirinden ayırırken, kare farlar ve dikey arka lambalar gibi bir dizi tasarım benzerlikleri de bulunuyor. Tasarımcılar, her iki modelden de esinlenerek şehir dostu bir hatchback yaratabilir.

Bunlara ek olarak Renault'nun sportif Alpine markasının yaklaşan etkinlikte üç elektrikli modeli takip edeceği bildirildi. Alpine modeli bugüne kadar elektrikli araba olarak geliştirilmedi ve yeni konsept hakkında henüz bir bilgi mevcut değil. Doğrulanmamış söylentiler, Porsche gibi olmayı hedefleyen markanın SUV segmentine hitap edeceğini gösteriyor.

14 Ocak'ta gerçekleştirilecek yeni EV lansmanı öncesinde bu iddiaların Renault cephesinden doğrulamadığını da hatırlatalım.

Renault CEO'su Luca de Meo, daha az sayıda modele ve özellikle kompakt segmentte karlı ürünlere odaklanmak istediklerini söyledi. Ayrıca potansiyel olarak bazı pazarlardan çıkarak küresel baskıyı tersine çevirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kaynaklar daha önce Espace minivan gibi iyi bilinen ancak az satan modellerin, aşamalı olarak üretim hattından kaldırılan modeller arasında olabileceğini söylemişti.