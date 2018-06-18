Efsanevi Loch Ness Canavarının Gizemi Çözülüyor

Yeni Zelandalı bir grup bilim insanı, İskoçya'daki Loch Ness gölünde yaşadığı ileri sürülen efsanevi canlının gizemini çözmek için kolları sıvadı. Ekip, gölden alınan su örnekleri ile DNA incelemesi yapacak.

Loch Ness canavarı İlk kez 6'ncı yüzyılda görülse de, dünya gündemine 1934 yılında Londralı bir jinekolog olan Dr. Robert Kenneth Wilson’ın çektiği fotoğraflarla girmişti. Ancak Daily Mail gazetesinde basılan fotoğrafın daha sonra sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla boyu 4,5 metreyi, ağırlığı da 300 kiloyu bulduğu iddia edilen efsanevi yaratığın gerçek mi, yoksa tarihin en büyük aldatmacılarından biri mi henüz bilinmiyor.

Yeni Zelandalı bilim insanları, canavarın üzerindeki sır perdesini kaldırmak için İskoçya’ya gitti ve gölden su örnekleri topladı. İlginç araştırma hakkında Fransız haber ajansı AFP ’ye konuşan Otago Üniversitesi’nden Proseför Neil Gemmel, “Binden fazla kişi bir canavar gördüğünü söylüyor. Belki de orada sıra dışı bir şey var" diyerek, rivayet edilen canavarın gizemini çözmek için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Çevresel DNA yöntemiyle gölden aldıkları su örneklerinde efsanevi deniz canlısının DNA’sının izini araştıracak olan ekip, Loch Ness canavarına dair somut veriler elde etmeyi umuyor.

Hakkında sayısız kitap yazılan, belgesel ve filmlere konu olan hatta şarkılarda dahi kendine yer bulan Loch Ness canavarının, ilk olarak 6'ncı yüzyılda bölgeye hristiyanlığı götüren Aziz Columba tarafından görüldüğü rivayet ediliyor.

Uzun boylu sürüngen bir yaratık olduğu iddia edilen canlının, günümüzden 250 ila 65 milyon yıl önceki mezozoik zamanda yaşamış olan “plesiosaurs” adlı sürüngenin soyundan gelebileceği belirtiliyor.