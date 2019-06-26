Efsanevi Strateji Oyunu Age of Mythology Geri Dönüyor!

Strateji oyunları arasında her zaman özel bir yere sahip olan Age of Mythology, çok yakında geri dönebilir!

Ensemble Studios tarafından ilk kez 2002 yılında piyasa sürülen ve uzun yıllar boyunca strateji oyunu tutkunlarının gözdesi olan Age of Mythology, grafikleri, ses efektleri ve müzikleri ile video oyunları tarihinin en özel yapımları arasında yer alıyor.

Age of Empires serisinin bir parçası olarak karşımıza çıkan gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Mythology, çeşitli Mısır, Yunan ve İskandinav tanrılarını yönetmemize imkan tanıyor. Medeniyetleri sıfırdan kurduğumuz, doğaüstü güçlere sahip olduğumuz ve online olarak karşımızdaki kişilerle savaştığımız oyun, çok yakında geri dönebilir.

Age of Empires’ın Kreatif Direktörü Adam Isgreen, Eurogamer ile yaptığı röportajda, Age of Mythology'yi geride bırakmalarının çok zor olduğunu söyledi. İnsanların Age of Mythology'e besledikleri sevgiyi görmenin harika bir duygu olduğunu ifade eden Isgreen, çok yakında Age of Mythology: Extended Edition için bir yama yapacaklarını belirtti.

“Age of Empires 4’ün piyasa çıkmasının ardından Age of Mythology ile ilgili ne yapabiliriz bakacağız” diyen Isgreen, mitolojiyi çok sevdiğini ve ikonik seriyi geride bırakmayacaklarını söyledi.

Isgreen’in sözlerine bakarsak, yeni bir Age of Mythology oyununun geleceği kesin gibi; ancak bunun bir devam halkası mı yoksa remaster mı olacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devame edeceğiz. O zamana kadar bizi takip etmeye devam edin!