Ege Üniversitesi Araştırmacılarından Yıldızlararası Keşif

Ege Üniversitesinden bilim insanları, Avustralya'nın University of New South Wales (UNSW) ve Birleşik Krallık'ın Armagh Observatory and Planetarium (AOP) kurumları ile gerçekleştirilen ortak çalışmada yıldızlararası bir keşfe imza attı.

Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan Ege Üniversitesi (EÜ), çok önemli bir başarıya imza attı. EÜ araştırmacıları, Avustralya ve Birleşik Krallık'tan araştırmacılar ile yıldızlararası ortamda 'yağ benzeri' moleküller olduğunu tespit etti.

Proje kapsamında yıldızlararası karbon konulu bir çalışma yapıldı. TUBİTAK desteği ile yürütülen çalışmada yıldızarası toz bünyesinde daha önce tahmin edilenden çok daha fazla ‘yağ benzeri’ moneküller olduğu belirlendi.

Burcu Günay ve Prof. Dr. M. Serdar Evren

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan Vekili Prof. Dr. M. Serdar Evren, ilgi çekici bir araştırmaya imza attıklarını belirtirken, söz konusu çalışmanın toplumu doğrudan ilgilendirdiğini ifade etti.

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astrofizik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Burcu Günay ise karbonun evrende en bol bulunan dördüncü element olduğunu söyledi. Çalışma hakkındaki detayları paylaşan Güney, şu ifadeleri kullandı:

“Yıldızlararası ortamdaki toz parçacıklarının içinde ne kadar karbon bulunduğu, gözlemsel olarak doğrudan saptanmasının zor olması nedeniyle tartışmalıdır. Gökadamızın evriminde gaz ve yıldızlar arasındaki malzeme döngüsü önemli rol oynamaktadır. Yıldız ve gezegen sistemleri oluşumu için hammadde, önceki nesil yıldızlar tarafından yıldızlararası ortama aktarılmıştır. Karbon, bu döngü içerisinde yaşamla ilişkili temel element olduğu için özel bir öneme sahiptir"

Araştırmanın, derin uzayın yaşamla bağlantılı organik maddeler açısından oldukça zengin olduğunu gösterdiğini belirten Günay, bu organik maddelerin yıldızlararası ortamdaki madde döngüsü ile başka yıldız ve gezegen sistemlerine de taşınmış olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Çalışmanın bilimsel makalesi, astronomi ve astrofizik alanında en önde gelen araştırma dergilerinden Monthly Notices of the Royal Astronomical Society'de (MNRAS) yayımlandı.