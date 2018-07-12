Ege Üniversitesi’nde Robotik İzsiz Tiroid Ameliyatı Gerçekleştirildi

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi (EÜ) çok önemli ilke daha imza attı. Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, ülkemizde ilk kez robot vasıtasıyla izsiz tiroid ameliyatını gerçekleştirerek tıp tarihine geçti.

Yuriçinde ve yurtdışında gerçekleştirdiği başarılarla adından söz ettiren Ege Üniversitesi, bir hayali gerçekleştirerek bir kez daha göğsümüzü kabarttı. EÜ Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Özer Makay ve ekibi, Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ikinci kez robot yardımıyla izsiz tiroid ameliyatını yaptı.

Ameliyatı gerçekleştiren ekibi ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, şu ifadeleri kullandı:

“Tıp fakültemizdeki hocalarımız özel bir ameliyata daha imza attı. Daha önce tiroid ameliyatı olan hastalarda iz kalıyordu. Hocalarımız, Avrupa'da ikinci, Türkiye'de ise ilk kez robotik cerrahi ile izsiz tiroid ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Hastamızı ziyaret ettik ve durumu gayet iyi. Hocalarımızı ve tüm ekibimizi, bu başarılı ameliyattan dolayı tebrik ediyorum. Rektörlük olarak gurur duyduğumuz bu çalışmaları, eğitim, araştırma ve uygulama anlamında her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz”

Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özer Makay, Türkiye adına tarihi bir ameliyat yaptıklarını vurgularken, gelecek nesillere ışık tutması açısından güzel bir adım attıklarını söyledi. Ameliyatın dünyada çok az merkezde gerçekleştirilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Makay, şöyle konuştu:

“İnovasyon ve ileri teknoloji dediğimizde aklımıza robotlar geliyor, biz de bu ameliyatı robot kullanarak gerçekleştirdik. Burada robot elbette ameliyatı yapmıyor, hastalarımızın aklında yanlış bir algı oluşmasını istemem. Ameliyatı yine bizler, robotu kullanarak yapıyoruz. Başarımızın perde arkasında 15- 20 kişilik bir ekip var. Hem ekip arkadaşlarıma hem de bizlere bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum”

Ameliyatın ardından hastanın boynunda hiçbir iz kalmadan taburcu olduğunu aktaran Prof. Dr. Makay, robotik cerrahi sisteminin, üç boyutlu görüntü altında, dar alanda kıvrak manevralarla ameliyat yapma avantajı sunduğunu belirtti.