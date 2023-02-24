Deprem Bölgesindeki Eğitim Görevlileri İçin Ek Ders Ücreti Açıklaması!

Resmî Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı altında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde ders vermek için görev alan deprem bölgesindeki eğitim görevlilileri, 3 aylık OHAL süresi boyunca görevlerini yapmış sayılarak ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Bugün Cumhurbaşkanı kararı ile Resmî Gazete'den geçen karara göre OHAL ilan edilen 10 ilde belirtilen esaslar kapsamında görev yapmakta olan ve deprem sonrası ek ders görevini yerine getiremeyeceği il valisi tarafından tespit edilen eğitim görevlilileri, OHAL süresi boyunca ek ders görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

Sözleşmeli Personel Sayılarında da Artışa Gidildi

Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet riski altında bulunan bölgelerde gerekli uygulamalarda çalıştırılacak sözleşmeli personel sayısını 395'ten 895'e çıkardı.

İstihdam edilmesi planan sözleşmeli personel sayılarında yapılan değişikliklere göre sözleşmeli mühendis sayısı 157'den 542'ye, mimar sayısı 70'den 110'a, şehir ve bölge plancısı sayısı 72'den 102'ye, avukat sayısı 46'dan 76'ya ve uzman sayısı 50'den 65'e çıkarıldı. Bunun yanı sıra normalde sözleşmeli personeller için aranan şartlarda "bakanlıkça yaptırılacak veya yapılacak sınavda başarılı olma" şartı 30 Haziran 2024 tarihine kadar kaldırıldı.