Eğitim Odaklı Chromebook: Acer Chromebook 712

Acer, eğitim için tasarlanan Chromebook modelini duyurdu. Yüksek performanslı ve dayanıklı 12 inç Chromebook modeli Acer Chromebook 712’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi haberimizde.

Acer Chromebook 712 Özellikleri

Acer, bugün yeni 12 inç Chromebook modeli olan ve eğitim için özel olarak tasarlanan Acer Chromebook 712’yi duyurdu. Her bileşeni eğitim ortamları düşünülerek tamamen baştan tasarlandığı belirtilen ürünü Acer, çeşitli dayanıklılık ve güvenlik standartlarına uymanın yanı sıra öğrecilere uygun bir klavye ve en yeni işlemciler gibi ekstra özelliklerle hem çocuklara hem de öğretmenlere etkileşimi ve öğrenimi geliştiren bir araç olarak tanımlıyor.

Intel’in 10. Nesil Core i3 işlemcileriyle donatılan Chromebook 712, kodlama veya video düzenleme gibi performans gerektiren işlemlerin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Bu sayede öğrenciler, okul projeleri üzerinde birlikte çalışabiliyor, aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabiliyor ve eğitim videolarını kolayca izleyebiliyor. 12 saate kadar pil ömrüyle öğrenciler tüm günü tek şarjla geçirebiliyor. MIL-STD 810G ABD askeri standardını karşılamakla kalmayıp en enerjik öğrencilere bile ayak uyduracak dayanıklılığı sunuyor. Öğrenciler cihazı ekran kısmından tutup kaldırdığında bile dayanan güçlendirilmiş menteşe, ekstra esneklik sağlıyor. 60 kg’a kadar aşağı yönlü güce dayanabilen dizüstü, üstüne basıldığında veya çanta içindeyken bir yere vurulduğunda dahi hasar görmüyor. Güçlendirilmiş tasarım ve şok emici bölümler sayesinde 122 cm’ye kadar yükseklikten düşse bile zarar görmüyor. Cihazın klavyesi de öğrencilere uygun olacak şekilde tasarlanmış. Mekanik olarak bağlı tuşların sökülmesi zor, değiştirilmesi kolay. Suyu kasanın altından dışarı atan oluklara sahip klavye, 330 ml’ye kadar su sıçramasına dayanıklı.

Acer Chromebook 712 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yeni Acer Chromebook 712’nin 3:2 en boy oranına sahip ekranı, 16:9 en boy oranına sahip ekranlara kıyasla %18 daha fazla dikey alan sunarak öğrencilerin daha fazla bilgi okumalarını ve ekranı kaydırmak zorunda kalmadan haritaları ve grafikleri görüntüleyebilmelerini sağlıyor. 12 inç HD+ (1366 x 912) çözünürlük sunan IPS ekrana sahip olan dizüstünün dokunmatik (C871T) ve dokunmatik olmayan (C871) ekranlı iki modeli bulunuyor.

Çift bant Intel WiFi 6 (Gig+), AX201 (802.11ax) ve 2x2 MU-MIMO teknolojisi sayesinde öğrenciler her yerden internet bağlantısına ulaşabiliyor. Full HD web kamerası son derecee yüksek dinamik aralıkla 720p HD video ve ses kaydı yapabiliyor. Bluetooth 5.0, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-C portu, 1 adet USB 3.0 portu, microSD kart okuyucuya sahip olan ürün, iki farklı modelle satışa çıkıyor. 32 veya 64 eMMC depolama ve 4 veya 8 GB RAM seçenekleriyle Mayıs ayında EMEA bölgesinde 299 Euro; Mart ayında Kuzey Amerika’da 329.99 Dolardan başlayan fiyatlarla eğitim kuruluşları ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülecek.