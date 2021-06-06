Bakan Selçuk Duyurdu: Aşı Randevuları Başladı

Eğitimcilerin aşı randevuları başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son açıklamaya göre, öğretmenler ve eğitim çalışanları için aşı randevusu alma süreci hız kazanıyor. Peki ya aşı randevusu nasıl alınır?

Eğitimcilerin aşı randevuları açıldı: Randevu nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından Twitter'da yayınlanan son açıklamada hem öğretmenlerin hem de diğer eğitim çalışanlarının aşı randevularının başladığı aktarıldı. Bakan Selçuk, "Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler" ifadelerini kullanarak eğitimcilere sevindirici haberi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamasında, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verildi.

Uzun süredir Sağlık Bakanlığı ile yakın temas halinde olduklarını ifade eden Bakan Selçuk; öğrencilerin, velilerin ve eğitim çalışanlarının sağlığı için hızla çalıştıklarını dile getirdi. Bakan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı.



Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız’dan alabilirler.



Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2021

Maske takma şartı ne zaman kalkıyor?

1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme dönemi başladı. Peki, maske takma şartı ne zaman kaldırılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin çıkarılabileceğini belirten Bakan Koca, "Yaygın aşılama yapılmadıkça biz maske takılmamasını önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün aşıların bulaşılırlığı önlediğinden emin olmadıklarını söyleyen Bakan Koca, "BioNTech aşısı için yüzde 90'ın üzerinde bulaşılırlığı önlediğini Uğur hoca söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı açıklamasında, "Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz aşılamayı sağlayarak." dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakan Koca, "12 milyon için ihracat izni aldığını ifade etti Uğur hoca. 'Gelecek hafta sonuna kadar bu 12 milyon dozu peyder pey gönderiyoruz' dediler. Bu haftadan itibaren gelecek haftaya kadar 12 milyon doz gelecek. Haziranda da 30 milyon dozu tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Koronavirüse bağlı ölümlere karşı Sinovac aşısı mı yoksa BioNTech aşısı mı daha etkili? Uruguay Sağlık Bakanlığı, bu soruyu yanıtlamak için bir araştırma gerçekleştirdi.

Yapılan son araştırmalara göre, COVID-19'a bağlı ölümlere karşı CoronaVac aşısı, Pfizer / BioNTech aşısından daha etkili. İki doz CoronaVac aşısı, 14 gün sonra ölümleri yüzde 97, iki doz BioNTech aşısı ise 14 gün sonra ölümleri yüzde 80 oranında azaltıyor.