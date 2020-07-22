Eğitimde Teknoloji Fırsatları Nasıl Yaratılabilir? İşte Öneriler

Çin, Hindistan ve ABD başta olmak üzere pek çok ülke salgın öncesi okullarda yapay zeka tabanlı sistemleri kullanmıştı ve eğitimde teknoloji fırsatları önemli bir yer tutmaya başladı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kullanılan bu teknolojiler, gerçekten de önemli bir değişim yaratabiliyordu. Hadi gelin tüm bunların eğitime nasıl adapte edileceğine bir göz atalım.

Eğitim sektörü dünyanın en büyük kategorilerinden birisi olarak biliniyor. Her zaman teknolojinin bir şekilde eğitim ile yolları kesişiyor. Coursera’nın kurucularından ve 190'dan fazla ülkede milyonlarca online öğrencisi olan Michigan Üniversitesi son dönemlerin en önemli eğitim kurumları içerisinde yer alıyor. Onların artırılmış gerçeklik ve diğer alanlarda eğitim sektörüne büyük katkılarda bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine sayısız örnek eğitimde çeşitli fırsatların olduğunu gösterebiliyor.

Eğitimde teknoloji fırsatları AR ve VR ile sağlanabilir

UNICEF’in web sitesine bakarsanız, “Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR / VR) gibi yeni teknolojiler, kurumun sağlık, eğitim ve öğretim gibi konularda farklı ülkelerden çocuklara ulaşma ve onlara yardım edebilme şansını büyük ölçüde arttırma potansiyeline sahiptir.” ifadelerine rastlayabilirsiniz. Bu da bizlere eğitimde teknoloji fırsatlarının uluslararası kuruluşlar tarafından sunulduğunu gösteriyor.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda; yapay zeka sistemine dayanan eğitimlerin kurulabileceği, internetin her yerden ulaşılabilir hale getirilebileceği, kişiye özel eğitim ile birlikte çocukların yakınlık duyduğu alanlara yönelmesinin sağlanması, AR ve VR gibi teknolojilerin öğrenme konusunda destek sunması son derece önemli görüldü.

Tüm bunlar karma bir eğitim modeli sunuyor. Bu eğitim modeline uyan ülkeler ve gruplar muhtemelen daha başarılı olacaktır. Peki sizin bu konuda önerileriniz var mı? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.