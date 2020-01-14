Eğitimde Teknoloji Hamlesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına katıldı. Selçuk, organik olan ile dijitalin bütünleştiği bir çağda yaşandığını söyledi. Ağ yönetimi, siber güvenlik, yapay zeka ve makine öğrenmenin sıradanlaşarak günlük hayatta kullanılan alet ve araçlara dahil olmasının, teknolojinin ne kadar olağanlaştığını gösterdiğini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

“İlkokuldaki öğrencilerin ‘Büyünce ne olacaksın?’ sorusuna verdikleri yanıtlardaki birçok meslek, iş hayatına atıldıklarında olmayabilir. Akıllı teknolojilerle ilgili, öğretmenler için Cisco ile beraber düzenlenen eğitimler, aslında öğrenciler için yapıldı. Öğretmenler yetkinse çocukların yetkin olma potansiyelinden söz edebiliriz. Eğer çocuklarımız yetkin öğretmenlerle, bu çağın cevabını verebilen yetişkinlerle karşılaşırlarsa o zaman onlar için daha farklı ufukların açılması işten bile olmayacaktır. Öğretmenlerin alacağı sertifikalar, öğrencilerin de uluslararası sertifikalara yöneltilmesi, özellikle lise öğrencilerimizin ağ yönetimi, siber güvenlik, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik alanlar, otomasyon gibi birçok alanda uluslararası sertifikalar almasını çok önemsiyoruz. Lisedeki derslerle yetinmeyip eğer bu sertifikaları alırlarsa çok daha gelişme fırsatı bulabilecekler ve sertifikaları biriktirerek dünyanın birçok ülkesinde çalışma imkânı bulacaklar.”

Eğitim Alan Öğretmenlerin Sayısı 1000'i Geçti

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Cisco Network Akademi iş birliğinde hazırladıkları program kapsamında; çocukların teknolojiyi etkin kullanan, iş dünyasının ihtiyacı olan becerileri kazanmış bireyler olarak yetişmesi amacıyla öğretmenlere, akıllı teknoloji ve yazılım geliştirme eğitimleri verilecek. Öğretmenlere bilişim ve teknoloji alanında çağımızın taleplerine uygun şekilde yetkinlik kazandırılmasının hedeflendiği programda, öğretmenlerin disiplinler arası bir yaklaşımla yazılım, nesnelerin interneti, ağ yönetimi ve siber güvenlik konularındaki bilgi ve becerilerini artırmak da amaçlanıyor. Ulusal ve uluslararası akredite mesleki gelişim programının pilot eğitimleri, 18-22 Kasım'da Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Programın ilk etabında ‘Python’ eğitimi açılarak 1032 öğretmen sekiz haftalık eğitime alındı. Program kapsamında açılan ağ yönetimi, nesnelerin interneti ve siber güvenlik eğitimleriyle 19 bin bilişim teknolojileri öğretmeni öncelikli olmak üzere toplam 1 milyon öğretmene ulaşılması hedefleniyor.