Eğitimsiz Hacker Olmak İsteyenlerin Sitesi: Terminhack

Eğitimsiz hacker olmak ister miydiniz? Terminhack isimli bir web sitesi, hiçbir programlama bilgisi olmayan internet kullanıcılarının bile arkadaşlarının veya yakınlarının bilgisayarını saniyeler içerisinde hacklemesine olanak tanıyor fakat bunun gerçek bir hack işlemi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Bu web sitesi daha çok yakın çevrenizdeki kişilere şaka yapmak için kullanabileceğiniz bir sitedir. Bu web sitesinin amacı daha çok arkadaşlarınıza "hack" ile ilgili bir şaka yapmanıza yardımcı olmaktır. Kullanımı son derece basit olan site diğer hack şakası yapma sitelerinden farklı olarak ekranda gerçeğe daha yatkın kodlar gösteriyor. Bu site sayesinde şaka yapmak istediğiniz kişinin ekranında onun hacklendiğini zannetmesine yol açacak kodlar gösterebilirsiniz.

Eğitimsiz Hacker Olmak, Terminhack ile Mümkün!

Terminhack olarak adlandırılan bu web sitesi, hacklenme şakası yapmak için kullanılan diğer web sitelerine çok benzeyen bir sitedir. Site, komut istemcisi aracılığı ile bir dizi komut çalıştırmanıza olanak tanıyan oldukça basit ve sade ancak bir o kadar da etkileyici derecede gerçekçi bir web sitesidir. Sandoche tarafından geliştirilip açık kaynaklı olarak paylaşıldı.

Terminhack'in yapımcısı son zamanlarda etik bilgisayar korsanlığı hakkında araştırmalar yapıyor. Etik bilgisayar korsanları bir sistemdeki kritik hataları ve güvenlik açıklarını tespit ederek sistemin güvende kalmasını sağlar ve kötü niyetli kişilerden korur. Bu kişiler, Facebook ve benzeri platformlarda yer alan güvenlik açıklarını bildirerek ödül programlarından para da kazanabiliyor.

Sandoche de yazılım alanındaki bilgisini hem öğretmek hem de eğlendirmek için hayata geçirdiği projesini açık kaynaklı olarak paylaştı. Bu tür web sitelerinin sayısı çok fazla olsa da onun hayata geçirdiği proje alternatiflerinden farklı bir özelliğe sahip oldu. Bu özellik de tahmin edilebileceği gibi kodların gerçekçiliğini içeriyor. Bu sitede görüntülenenlerin çoğu gerçek araçlara dayanıyor.

Kafanızda uzun bir süredir "Hack şakası nasıl yapılır?" gibi sorular varsa ve sevdiğiniz kişilere hack ile ilgili şaka yapmak istiyorsanız Terminhack sitesini ziyaret edebilir ve "Run in Browser" butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca sitenin kaynak kodlarına Sandoche'nin Github hesabından ulaşabilir, sitenin nasıl geliştirildiğini öğrenerek siz de buna benzer bir site geliştirebilirsiniz.