Eğitsel Matematik Oyunları Öğrenciler İçin Ne Kadar Faydalı?

Uzun bir zamandır eğitsel matematik oyunları gibi temelinde eğlenerek öğrenmenin bulunduğu video oyunlarının sade matematik derslerine göre çok daha faydalı olduğu düşünülüyor. Peki, oyun tabanlı öğrenme öğrenci başarısını gerçekten de olumlu yönde etkileyebiliyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma, video oyununa dayanan eğitimler öğrenme sürecini oldukça hızlandırıyor. Araştırmanın sonuçları, öğrenmeye yönelik geliştirilen bir oyunun öğrencilerin matematik bilgisini yüzde 79 oranında arttırdığını gözler önüne serdi.

Öğrenmenin Anahtarı Eğitsel Matematik Oyunları Olabilir

Yaklaşık 50 yıl gibi uzun bir süredir dünyanın belirli bölgelerinde okullarda eğitimsel video oyunlarına yer veriliyor. Texas A&M Üniversitesi'nde geliştirilen öğrenmeye yönelik bir matematik oyunu ise öğrencilerin kalkülüs konusu daha kolay öğrenmesini sağlayarak bu konudaki görüşleri doğruladı.

2 binden fazla Texas A&M mühendislik matematik öğrencisini içeren araştırmada yer alan öğrencilerin yüzde 79'u, video oyununun konu ile ilgili daha çok bilgili olmasına yardımcı olduğunu ifade etti. Öğrencilerin yüzde 83'ü ise video oyunundan öğrendiğini sınıfta uygulayabildiğini ifade etti.

Amerikan Psikolojik Derneği tarafından sağlanan bilgilere göre bir öğrencinin sınıfta öğrenim için harcadığı ortalama süre, ders saatinin yaklaşık yüzde 60'ına dek geliyor. Dernek, öğrenmeye ayrılan süreyi en üst seviyeye çıkarmanın yolunun öğrencilerin konu ile ilgili ilgilenmelerini ve onları konu hakkında meraklanmalarını sağlamaktan geçtiğinin altını çizdi.

Eğitimcilerin öğrencileri motive etmek için video oyunlarından destek alınabileceğini belirten dernek, öğrenci motivasyonunu ve katılımını arttırmak için tasarlanan eğitici video oyunlarının kullanılabileceğini, bunun öğrencilerin temel becerilerini geliştirmesine katkı sağlayabileceğini ileri sürdü.

Bunlara ek olarak elementlerin periyodik tablosunu öğrenmek pek çok öğrenci için zor gibi görünse de video oyunu oynayan ortaokul öğrencileri tarafından kolaylıkla öğrenilebildiği ifade edildi.

Eğitsel matematik oyunları gibi eğitim odaklı oyunların eğitime faydalarına değinen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, video oyunlarının öğrencilerin başarısızlıklarından ders almalarını ve başarılı olana kadar tekrar denemelerini sağlamanın bir yolu olarak kullanılabileceğini, video oyunu sektörünün eğlenceye olduğu gibi eğitime de katkı sunduğunu belirterek şu sözleri kullandı: