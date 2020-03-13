EGX Rezzed, Corona Virüsü Nedeniyle Yaza Ertelendi

Corona virüsü hadisesi patlak verdi vereli, zaman geçtikçe daha da tehlikeli hale gelmeye başlıyor. Dünyadaki bütün sektörler gibi oyun sektörü de bu hadisenin etkisi altında ve gerek güvenlik gerekse de sağlık endişesi ile önemli etkinlikler ve fuarlar ya erteleniyor ya da iptal ediliyor. Corona virüsü nedeniyle ertelenenlerin arasında EGX Rezzed etkinliği de dahil oldu.

2008 - 2012 yılları arasında Eurogamer Expo olarak bilinen etkinliğin adı 2012 yılı itibarıyla EGX Rezzed olarak değiştirilmişti. Her yıl Birleşik Krallık ve Almanya olmak üzere iki ayrı ülkede düzenlenen EGX Rezzed, bu yıl ilk olarak 26 - 28 Mart 2020 tarihleri arasında Londra şehrinde düzenlenecekti. Ancak Corona virüsü hadisesi nedeniyle Yaz mevsimine ertelendi.

Etkinliği düzenleyen şirket konumundaki ReedPop, yeni tarihin ilerleyen zamanlarda duyurulacağını belirtti.

"Son birkaç haftadır COVID-19 ile ilgili durumu sık sık takip ediyorduk ve ortaklarımız ile saatler süren görüşmeyi takiben, EGX: Rezzed'ı tarihini gelecekte duyuracak şekilde 2020 Yaz mevsimine kaydırmak gibi inanılmaz zor bir karar verdik." yorumunda bulundu ReedPop ve devam etti: "Etkinliğin planlandığı düzenlenmesini denemek için elimizden gelenin tümünü yaptık ama nihai olarak, Rezzed'ın etkileşimli ve topluluk doğası ruhundan dolayı sosyal açıdan mesafe koymak mümkün değil. Rezzed'ı özel yapan topluluk ve görevimiz güvenliğinizin birinci sırada olduğunu sağlamak."

Corona virüsü sebebiyle Taipei Game Show 2020 ve GDC 2020 (Oyun Geliştiricileri Konferansı 2020) etkinlikleri Yaz mevsimine ertelendiğini, E3 2020 fuarının da iptal edildiğini hatırlatmadan geçmeyeyim.