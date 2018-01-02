Egzersiz Yapmadan Zayıflamak Artık Mümkün

Kilolu insanların egzersiz yapmadan kilo verme hayalleri gerçeğe dönüşüyor. Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, insanların hareket yapmadan kilo vermelerini sağlayan ilginç bir ürün geliştirdi.

Hastalıktan dolayı veya boğaz tutamama yüzünden kilo fazlası olan kişilere etkili ve basit zayıflama çözümü Singapur’dan geldi. Egzersiz yapacak zaman bulamayan, yapmak istemeyen kişilerin sağlıklarını bozmadan istedikleri kiloya ulaşmalarını sağlayan bir bant geliştirildi.

Her biri insan saçından bile ince olan çok sayıda mikro iğneyi taşıyan bant, enerjiyi tutan beyaz yağları enerjiyi tüketen kahverengi yağa dönüştüren bir madde içeriyor. Herkesin rahatlıkla kullanabileceği, fark edilmeyen, hepsinden önemlisi pahalı olmayacağı söylenen bant, sahibine kolaylıkla %30’a kadar kilo kaybı yaşatıyor.

İnsanların egzersiz yapmadan kilo vermelerini sağlayan bandı ilk test edenler elbette fareler. Bandı fareler üzerine takan araştırmacılar, ilk takıldığı tarihten 5 gün sonrasında etkili sonuç almışlar. Fareler hem fazla kilolarından kurtulmuş, hem de kanlarındaki kolesterol oranı azalmış.