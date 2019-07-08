Egzotik Kuş Sandılar, Köri Soslu Martı Çıktı!

Yoldan geçen insanlar tarafından kurtarılan ve bir hayvan hastanesine götürülen turuncu renkli bir kuşun, aslında köri sosuyla kaplı bir martı olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'deki Tiggywinkles Doğal Yaşam Hastanesi, resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Temmuz tarihinde yolun kenarında bulunan ve uçamayan parlak, turuncu bir kuşun bölge halkı tarafından kurtarıldığını söyledi.

Egzotik bir kuş türü sanılarak hemen tedavi altına alınan hayvan, aslında köri ve baharatlarla kaplı bir martıymış.

Kuşun “biraz keskin kokmakla birlikte gayet sağlıklı” olduğunu söyleyen hastane, sevimli martıya bir isim takmayı da ihmal etmedi. Kuşa, Hint yemeği Vindaloo’dan yola çıkarak Vinny adını veren doktorlar, köriye bulanmış martının kapsamlı bir banyodan sonra yeniden vahşi doğaya bırakıldığını ifade etti.

İngiltere’deki yaban hayat uzmanları körili bir kuşu ilk kez tedavi etmiyor. 2016 yılında ülkedeki bir gıda fabrikasında yaşanan olayda, Gullfrazie adlı bir martı en popüler Hint yemeklerinden Tikka Masala kovasının içine düşmüştü.

Kuşu yıkayan ve eski renklerine geri döndürmeyi başaran veteriner ekip, “Bizi şoka uğratan şey kokusuydu. Gerçekten harika kokuyordu” ifadelerini kullanmıştı. Gullfrazie ucuz kurtulmuş gibi görünüyor. Ne dersiniz?