Ehliyet Sınavına Animasyonlu Sorular Eklenecek

Ehliyet sınavı animasyonlu sorular ile daha rahat ve daha anlaşılabilir hale geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e-Sınav ehliyet sorularına artık animasyona sahip sorular eklenecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafındna yapılan açıklama kapsamında ehliyet sınavının e-Sınav formatında bazı değişiklikler yapılacağı ifade edildi. Türkiye'de uygulanan ehliyet sınavlarında ilk kez animasyonlu sorulara yer verilecek.

Mahmut Özer'in açıklamasına göre, ehliyet sınavlarına birkaç farklı soru tipi daha eklenmeye başlanacak. Özer animasyonlu sorularla ilgili olarak, "Yeni nesil uygulama, soruların daha anlaşılabilir olmasını sağladığı gibi ölçülmek istenen davranışların da net bir şekilde ortaya konulmasına katkıda bulunacak" dedi.

Ehliyet sınavı animasyonlu sorular nasıl olacak?

Ehliyet sınavlarına katılan adayların daha rahat ve anlaşılır sorularla karşılaşmasını sağlamak amacıyla yapılan bu yenilikler, deneme sınavı şeklinde paylaşılacak. Hazırlanacak animasyonlu sorular dahilinde adaylara günlük hayatta rastlanabilen trafik durumları gösterilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı deneme amaçlı sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün odsgm.meb.gov.tr ve esinavdeneme.meb.gov.tr uzantılı web sitelerinden erişilebilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ehliyet sınavlarında yer alan soruları görsel açıdan zenginleştirmek, soruların içeriğini ve sağlayacağı yararı geliştirmek için animasyonlu soruların hazırlanacağı belirtildi. Hazırlanacak animasyonlu sorularda adaylar, gerçek yaşama uygun durumlarla karşılaşacak. Adayların sınav öncesinde soru çeşidini tanıması için animasyonlu soruların da yer aldığı deneme sınavları hazırlanarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün http://odsgm.meb.gov.tr ve http://esinavdeneme.meb.gov.tr/ uzantılı internet adresinde erişime açıldı.

İlk defa uygulanacak olan animasyonlu trafik sorularına ek olarak işitme engelli adaylara hitap eden sorular da geliyor. Bakan Özer verdiği demeçte, işitme engelli bireylerin de rahat bir şekilde ehliyet alması için çalıştıklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İşitme engelli adaylarımız için de işaret dilinde sürücü eğitim setleri ve animasyonlu soruların hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Tüm çalışmalarımız büyük bir özveriyle yürütülüyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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