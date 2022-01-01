Ehliyet Sınavına 10.000 Liralık Kopya Düzeneğiyle Girdi

Ehliyet sınavında kopya düzeneği kullandığı tespit edilen A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, bu düzenek için 10 bin liraya yakın bir para ödediğini söyledi.

Ehliyet sınavında ilginç kopya düzeneği

Gaziantep'te yaşanan ilginç bir olaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs kopya çekerek ehliyet sınavını geçmek istedi. E-sınav merkezinde meydana gelen olayda, sınavı geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle kopya çekmek isteyen bir aday yakalandı.

Geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Burak Mahallesi’nde bulunan e-sınav merkezinde yakalanan yabancı uyruklu olduğu belirtilen ehliyet adayının, elbisesinin yaka kısmının içine dikilmiş bir düzeneğe sahip olduğu fark edildi.

Ehliyet sınavına girmek için e-sınav merkezine gelen ve sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçirilen şahsın, ayrıca şüpheli davranışlar sergilediği de ifade edildi. Cihazın uyarı vermesiyle polis ekiplerini meraklandıran yabancı uyruklu adayın üstü arandı.

A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde yer alan elbisesinin içerisinden kamera ve modem ile kulak içi kulaklık olması yetkilileri harekete geçirdi. Kopya düzeneğini satın aldığı kişilere 10 bin lira ödeme yaptığını söyleyen şahıs, kopya girişiminin ardından sınır dışı edildi.

Ehliyet alma sistemi değişiyor mu?

Ehliyet alma sistemi ile ilgili çok büyük bir değişiklik üzerinde çalışılıyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, konu ile ilgili çok önemli bir açıklamada bulundu.

Sınav alanlarının belirli bir bölgeye hapsedilmesinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, şu anda yapılan çalışmanın bunu gösterdiğini, yani kursiyerin, aslında akan trafikte karşılaşabileceği tüm manevralar ve deneyimleri sınavda yaşamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yeni sistemde şu andakinden çok daha ciddi ve daha uzun süreli direksiyon sınavların yapılacağını ifade eden Tekin, yeni yapılacak yönetmelik değişikliğiyle birlikte direksiyon sınav süresinin biraz daha uzatılacağını, sınav yapılan güzergahın genişleyeceğini ve akan trafikte daha fazla eğitim yapılacağını söyledi.

Sürücü kurslarına başvuran kursiyerlerin en az 34 saat teorik ve en az 16 saat pratik direksiyon eğitimi aldığını söyleyen Tekin, yeni yönetmelikle beraber verilecek ders saati sayılarının da artabileceğini belirtti.

Sınavlardaki başarı oranının 2013 yılında yapılan bir değişiklik ile yüzde 99'dan yüzde 40 ile yüzde 50 seviyesine düştüğünü ifade eden Tekin, o yönetmelikle direksiyon sınav sürelerinin uzatıldığını, geçmişte 15 dakika olan direksiyon sınavlarının 2013 yönetmeliğinden sonra ilk etapta 30, ardından 35 dakikaya çıkarıldığını açıkladı.