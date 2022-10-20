Ehliyet Yenileme Süresi Uzatıldı: İşte Yeni Tarih

Ehliyet yenilemesi için geçtiğimiz dönemde son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirtilmişti. Dün yapılan açıklamaya göre bu süreyi 2 yıl daha uzatma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre 2024 yılına kadar yenileme işlemi yapılabilecek.

Ehliyet Yenilemek İçin Son Tarih Ne Zaman?

1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan karara göre bu yılın son günü nüfus müdürlüğüne başvurarak ehliyet yenilemesi yapılma şartı bulunuyordu. Bu tarih aralığında pandemi sürecinin olması, kapanmaların yaşanması ve kalabalık ortamlara girememe gibi faktörlerden dolayı yenileme sürecinde aksamalar oldu.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü de bu durumu ele alarak başvuru ve yenileme süresi için yeni bir tarih belirledi. Sürenin 2 yıl daha uzatılmasına karar verilerek son yenileme tarihini 31 Aralık 2024 olarak güncelledi.