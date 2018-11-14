Einstein'ın Uyarı Niteliğindeki Mektubu 40 Bin Dolara Satıldı!

Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein, 1922 yılında kız kardeşi Maja Einstein'a bir mektup yazmıştı. Mektupta, o dönemde artan milliyetçilik ile anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarılar yer alıyordu. Einstein’ın bu meşhur mektubu geçtiğimiz günlerde İsrail'de yaklaşık 40 bin dolara satıldı. Müzayede evi yetkilileri, mektubun tahmin ettikleri fiyatın iki katına alıcı bulduğunu belirtti.

Almanya'nın Yahudi asıllı Dışişleri Bakanı Walther Rathenau'nun, Ekim 1922’de aşırı sağcılar tarafından suikastla öldürülmesinin ardından Einstein’ın bu mektubu yazdığı belirtiliyor. Yahudi asıllı bilim adamı Einstein, hayatının tehlikede olabileceği yönünde polisten gelen uyarılar üzerine gizlenmeye başlamıştı.

Einstein kız kardeşi Maja'ya yazdığı mektupta, o dönemde artan milliyetçilik ve anti-semitizmin tehlikelerine karşı uyarılarda bulunmuştu. Einstein’ın mektubunda, "Burada politik ve ekonomik olarak karanlık zamanlar başlıyor. Bu nedenle her şeyden uzaklaştığım için çok mutluyum." ifadelerine yer verilmiş.

14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya gelen Yahudi asıllı Alman fizikçi Albert Einstein, 20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelendiriliyor. Ünlü fizikçi, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı. Einstein, kuramsal fiziğe katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921'de Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.