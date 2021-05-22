Einstein'in 80 Yıllık Meşhur Mektubu Rekor Fiyata Satıldı

Einstein'in "E = mc2" mektubu satıldı. Dünyayı değiştiren denklemin sadece iki benzer örneği biliniyor. Polonyalı fizikçi Ludwik Silberstein'a yazılan mektup, 1946 yılından bu güne orijinalliğini koruyordu.

Boston merkezli bir müzayede evi Cuma günü yaptığı açıklamada, Albert Einstein'ın el yazısıyla yazdığı ve meşhur "E = mc2" denklemini içeren mektubun 1,2 milyon dolardan fazla fiyata satıldığını söyledi.

Einstein'in "E = mc2" mektubu satıldı

California Teknoloji Enstitüsü ve Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki Einstein'ın Bildirileri Projesi'ndeki araştırmacılar, Einstein'ın dünyayı değiştiren denklemini yazdığı yalnızça üç örnek olduğunu söylüyor.

En son mektubu satan RR Auction, dördüncü mektubun özel bir koleksiyondan çıkarıldığını ve kısa bir süre önce halka açıldığını söylüyor. Müzayede evi, Einstein tarafından yazılan dördüncü mektubun yaklaşık 400.000 dolara satılmasını bekliyordu.

RR Auction'ın Başkan Yardımcısı Bobby Livingston, denklemi dünyanın en ünlüsü olarak nitelendirerek, "Hem holografik hem de fizik açısından önemli bir mektup" dedi. Polonyalı-Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a Almanca olarak yazılmış olan tek sayfalık mektup, 26 Ekim 1946 tarihlidir.

Einstein'in meşhur denklemi -enerji, kütle çarpı ışık hızının karesinin karesine eşittir- zamanın mutlak olmadığını ve kütle ile enerjinin eş değer olduğunu göstermesiyle fizik dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı.

Silberstein, o dönemki Einstein'ın bazı teorilerinin tanınmış bir eleştirmeni ve meydan okuyucusuydu. RR Auction tarafından sağlanan bir çeviriye göre, Princeton Üniversitesine ait olan kağıda yazılan mektupta Einstein, "Sorunuz, herhangi bir şüphe olmadan E = mc2 formülünden yanıtlanabilir" diye yazdı.

Mektup, Silberstein'ın torunları tarafından satılan kişisel arşivlerinin bir parçasıydı. Alıcı ise RR Auction tarafından yalnızca anonim bir belge toplayıcı olarak tanımlandı.

Livingston, Einstein tarafından yazılan mektupların az sayıda olmasının bir ihale savaşı başlattığını söyledi. İlk başta beş kişi agresif bir şekilde teklif veriyordu, ancak fiyat yaklaşık 700.000 dolara ulaştığında, bunun iki kişilik bir yarışma haline geldiğini söyledi.

Einsteinium elementi ilk defa açıklandı

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın adını taşıyan einsteinium radyoaktif ve yapımı zor olmasıyla her zaman merak uyandırmayı başardı. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan Korey Carter ve ekibi, "Einsteinium'un bağ uzunluğu da önceden bilinmiyordu. Einsteinium'da hangi oksidasyon durumlarının kararlı olduğu belirsizdi" diyor. Einsteinium'un +3 elektron vermesini destekleyen küriyum, berkelium ve kaliforniyum gibi diğer aktinit elementleri izliyor.

Carter ve ekibi ilk kez einsteinium bağ uzunluğunu ölçmek için yeterli sayıya ulaştıklarını söylüyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki özel bir reaktörde küriyum'u nötronlarla bombaladılar. Bombardıman sonucunda kaliforniyuma ek olarak, küçük miktarlarda Einsteinium izotopu Es-254 oluştu.