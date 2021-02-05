Einsteinium Kimyasal Özellikleri 69 Yıl Sonra İlk Defa Açıklandı

1952'de keşfedilmesinin ardından Einsteinium kimyasal özellikleri ilk defa açıklanabiliyor. Periyodik tablonun en gizemli elementleri olan aktinit grubundaki einsteinium keşfi, periyodik tablonun yeniden yazılmasına yol açabilir.

Geçtiğimiz 20. yüzyıl, insanlığın atomu böldüğü sayısız patlamayla bilim dünyası için dikkate değerdi. Bilim adamları, 69 yıl önce bu atom patlamalarından biri olan Ivy Mike'ta einsteinium gibi daha önce hiç görülmemiş bir element keşfetmişti. Şimdi ise bazı temel analizleri yapılması için yeterli einsteinium'un toplandığı duyuruldu.

Einsteinium yumuşak ve metalik bir elementtir. Periyodik tabloda "Es" sembolüyle temsil edilir ve atom numarası 99'dur. İlk kez 1952'de hidrojen bombası patlatılması sırasında keşfedildi.

Ünlü fizikçi Albert Einstein'ın adını taşıyan einsteinium radyoaktif ve yapımı zor olmasıyla her zaman merak uyandırmayı başardı. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'ndan Korey Carter ve ekibi, "Einsteinium'un bağ uzunluğu da önceden bilinmiyordu. Einsteinium'da hangi oksidasyon durumlarının kararlı olduğu belirsizdi" diyor. Einsteinium'un +3 elektron vermesini destekleyen küriyum, berkelium ve kaliforniyum gibi diğer aktinit elementleri izliyor.

Einsteinium kimyasal özellikleri periyodik tabloyu değiştirebilir

Carter ve ekibi ilk kez einsteinium bağ uzunluğunu ölçmek için yeterli sayıya ulaştıklarını söylüyor. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndaki özel bir reaktörde küriyum'u nötronlarla bombaladılar. Bombardıman sonucunda kaliforniyuma ek olarak, küçük miktarlarda Einsteinium izotopu Es-254 oluştu.

Araştırmacılar, yaklaşık 200 nanogramlık malzemeyi çıkardıktan sonra organik maddelerle reaksiyona girmesine izin verdiler. Lüminesans spektroskopisi ve X-ışını spektroskopisi yardımıyla bu kompleks yapısını ve einsteinium bağ uzunluğunu belirlemeyi başardılar.

Carter'ın ekibinden araştırmacı Rebecca Abergel açıklamasında, "Bu kadar az miktarda malzemeyle çalışabilmemiz ve inorganik bir reaksiyon gerçekleştirebilmemiz olağanüstü. Bu bir hayli önemli, çünkü einsteinium'un kimyasal davranışını ne kadar çok anlarsak, bu anlayışı yeni malzemelerin veya yeni teknolojilerin geliştirilmesi için o kadar çok uygulayabiliriz" dedi.

Bu bombardımanın sadece einsteinyum için değil, aynı zamanda geri kalan aktinitlerin bulunmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Yani periyodik tabloda 89 ile 103 arasında atom numaralarına sahip 15 metalik ve radyoaktif element bloğunu daha fazla tanımak artık mümkün.