Ekim 2020'de Dünyanın En Çok İndirilen Mobil Uygulamaları Açıklandı

SensorTower, 2020 yılının Ekim ayında en çok hangi mobil uygulamaların indirildiği hakkında açıklama yaptı. Ekim 2020'de en çok indirilen uygulamalar hangileri? İşte Ekim 2020'de en çok indirilen uygulamalar.

Ekim 2020'de En Çok İndirilen Uygulamalar Neler?

Açıklanan bilgilere göre, TikTok, Ekim 2020'de 66 milyona yakın indirme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu rakam Ekim 2019'a göre yüzde 9,5'lik bir artışı temsil ediyor. Ekim ayında TikTok en çok yüzde 12 ile Çin'de indirildi.

WhatsApp, 57 milyondan fazla yüklemeyle geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. Facebook, Instagram ve ZOOM, ay boyunca dünya çapında en çok yüklenmiş oyun dışı ilk beş uygulama listesinde yer alıyor.

Listenin sonunda Telegram kendine yer bulurken Telegram'ın üstünde ise Snapchat, Google Meet, Facebook Messenger gibi uygulamlar var.

SensorTower'ın paylaştığı tahminler 1 Ekim 2019 ile 31 Ekim 2020 arasında App Store ve Google Play için dünya çapında yapılan indirme verilerine bakılarak oluşturuluyor. Hemen aşağıdan en çok indirilen uygulamalar listesine bakabilirsiniz.

Listede yer alan uygulamaları indirmek için indir butonuna basmanız yeterli. Uygulamalar kısa süre içerisinde ve sorunsuz bir şekilde cihazınıza indirilmekte.

Sizler Ekim 2020 en çok indirilen uygulamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!