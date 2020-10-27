Ekim 2020'de En Çok Ziyaret Edilen Siteler Açıklandı

Dünya genelinde en çok tıklanan sitelerin hangisi olduğu açıklandı. 2020 Ekim ayında en çok hangi sitelere girildi? İnternette en çok hangi sitelere giriliyor? İşte Ekim 2020'de en çok ziyaret edilen siteler.

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri

Web siteleri, özellikle karantina döneminde ziyaretçi sayısını önemli ölçüde ikiye katladı. Global Statshot Report 2020 araştırması kapsamında dünyanın en çok ziyaret edilen web siteleri belirlendi.

Tahmin edebileceğiniz gibi, en çok ziyaret edilen web sitesi Google.com. Bunu YouTube, Facebook, Wikipedia, Amazon, Instagram, Yahoo, Pornhub, Reddit, Xvideos takip ediyor. Google'a ekim ayında toplam 105 milyar ziyaret gerçekleştirildi.

YouTube 36.4 milyar, Facebook 23.3 milyar, Wikipedia 17.5 milyar, Amazon 5.2 milyar, Instagram 5.2 milyar, Yahoo 4.9 milyar, Pornhub 4.9 milyar, Reddit 4.9 milyar ve Xvideos 4.3 milyar toplam ziyaret gerçekleştirildi.

Listeye hemen aşağıda yer alan görselden göz atabilirsiniz.

Rapor, internet sitelerinin günlük ziyaretçi istatistiklerini ortaya koymakta. Listeye birçok değişken dahil ediliyor ve bu değişkenlerin ortalaması alınıyor. Eylül ve Ekim aylarında ziyaretlerin yer aldığı raporda rakamlar oldukça yüksek.

Araştırmalara göre insanlar uyanıkken zamanlarının yüzde 15'ini bu platformlarda geçiriyor. Hootsuite ve We Are Social işbirliğiyle yayınlanan yeni bir rapora göre sadece sosyal medya ağları değil, İnternet reklamları da aynı derecede popüler.

Sizler en çok ziyaret edilen web siteleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!