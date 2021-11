Ekim 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Açıklandı

Ekim 2021 en çok indirilen mobil oyunlar belli oldu. Peki, 2021 yılının ekim ayında en çok hangi mobil oyunlar indirildi? Sensor Tower tarafından yayımlanan liste ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ekim 2021 En Çok İndirilen Mobil Oyunlar Listesi

Garena Free Fire Candy Challenge 3D Roblox Cookie Carver Subway Surfers 456: Survival Game Yes or No? PUBG Mobile Car Driving School Candy Crush Saga

Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre ekim ayında en çok indirilen mobil oyun Garena Free Fire oldu. Başarılı battle royale oyunu, geçtiğimiz ay dünya genelinde 34 milyon kez indirildi. Mobil oyun, toplam indirme sayısının yüzde 30'unu Hindistan'dan, yüzde 12'sini ise Brezilya'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 19 milyon indirme sayısı Candy Challenge 3D yer aldı. Simülasyon türündeki mobil yapımın toplam indirme sayısının yüzde 12,2'sini Amerika Birleşik Devletleri'nden, yüzde 9,3'ünü ise Brezilya'dan elde ettiği açıklandı.

Çevrim içi oyun platformu Roblox, listenin üçüncü sırasında yer aldı. Dördüncü sırada Cookie Carver isimli yapım yer alırken beşinci sırada ise sonsuz koşu türündeki Subway Surfers konumlandı. İlk olarak 2012 yılında çıkan sonsuz koşu oyununun günümüzde hala popüler olduğunu görüyoruz.

Altıncı sırada Squid Game dizisinden ilham alan 456: Survival Game isimli oyun yer alırken yedinci sırada ise Lion Studios tarafından geliştirilen Yes or No? isimli yapım konumlandı. PUBG Mobile, Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin sekizinci sırasında yer aldı.

Ekim 2021 App Store’un En Fazla İndirilen Mobil Oyunları

League of Legends: Wild Rift Candy Challenge 3D Roblox Subway Surfers Water Sort Retro Bowl Count Masters K-Games Challenge PUBG Mobile Garena Free Fire

Ekim 2021 Google Play’in En Fazla İndirilen Mobil Oyunları