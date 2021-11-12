Ekim 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Açıklandı

Ekim 2021 en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Honor of Kings, oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Peki, geçtiğimiz ayın en fazla kazanan mobil oyunları neler? Paylaşılan listeye ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Listesi

Honor of Kings PUBG Mobile Candy Crush Saga Garena Free Fire League of Legends: Wild Rift Roblox Coin Master Genshin Impact Harry Potter: Magic Awakened Pokemon Go

Sensor Tower, 2021 yılının ekim ayında en çok hasılat elde eden mobil oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Tencent tarafından geliştirilen Honor of Kings isimli mobil oyun yer aldı. Başarılı yapım, ekim ayında 329 milyon dolar kazanmayı başardı. Bu miktarın yüzde 96,7'sini Çin'den, yüzde 1,2'sini ise Tayvan'dan elde etti.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile konumlandı. Battle royale oyunu, 197 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Başarılı yapım, elde ettiği kazancın yüzde 51'ini Çin'den, yüzde 11,5'ini ise Amerika Birleşik Devletleri'nden elde etti.

Üçüncü sırada popüler eşleştirme oyunu Candy Crush Saga bulunuyor. Paylaşılan listenin dördüncü sırasında battle royale türündeki Garena Free Fire yer alırken beşinci sırada ise League of Legends: Wild Rift isimli yapım konumlandı.

Çevrim içi oyun platformu Roblox, ekim ayında en fazla kazanan mobil oyunlar listesinin altıncı sırasında yer aldı. Sensor Tower tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında ise Coin Master bulunuyor.

Ekim 2021 App Store’un En Fazla Kazanan Oyunları

Honor of Kings PUBG Mobile League of Legends: Wild Rift Harry Potter: Magic Awakened Three Kingdoms Tactics Genshin Impact Roblox Fantasy Westward Journey Candy Crush Saga Monster Strike

Ekim 2021 Google Play'in En Fazla Kazanan Oyunları