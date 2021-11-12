Ekim 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ekim ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Far Cry 6 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun FIFA 22 açıklandı.

ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu FIFA 22 oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

Far Cry 6 FIFA 22 Back 4 Blood Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles NBA 2K22 Marvel’s Guardians of the Galaxy Madden NFL 22 NHL 22 Nickelodeon All-Star Brawl Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Alan Wake Remastered Deathloop Riders Republic The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Kena: Bridge of Spirits Diablo II: Resurrected Hot Wheels Unleashed Mortal Kombat 11 Call of Duty: Black Ops Cold War Star Wars Jedi: Fallen Order

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

FIFA 22 Far Cry 6 Back 4 Blood Marvel’s Guardians of the Galaxy Kena: Bridge of Spirits Alan Wake Remastered The Dark Pictures Anthology: House of Ashes Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Diablo II: Resurrected Riders Republic NBA 2K22 Resident Evil Village Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Rainbow Six Siege Deathloop Hot Wheels Unleashed Assassin’s Creed Valhalla NHL 22 It Takes Two Star Wars Jedi: Fallen Order

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

FIFA 22 Far Cry 6 Back 4 Blood Madden NFL 22 NBA 2K22 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Grand Theft Auto V NHL 22 Insurgency: Sandstorm Minecraft God of War Call of Duty: Black Ops Cold War Red Dead Redemption 2 Friday the 13th: The Game Diablo II: Resurrected Call of Duty: Modern Warfare Mortal Kombat 11 Gang Beasts Need for Speed Heat Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

FIFA 22 Far Cry 6 Grand Theft Auto V Minecraft The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 Assassin’s Creed IV Black Flag Need for Speed Heat Gang Beasts CarX Drift Racing Online The Last of Us Part II Friday the 13th: The Game Insurgency: Sandstorm A Way Out Call of Duty: Modern Warfare God of War Call of Duty: Black Ops Cold War NBA 2K22 Diablo II: Resurrected The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

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