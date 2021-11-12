Ekim 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu
Ekim 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu FIFA 22 oldu.
Ekim ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.
Ekim 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi
Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2021 yılının ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Far Cry 6 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun FIFA 22 açıklandı.
PlayStation Store İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
PlayStation Store indirimleri kapsamında çok sayıda video oyununun fiyatı önemli ölçüde düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.
ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu FIFA 22 oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Far Cry 6
- FIFA 22
- Back 4 Blood
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- NBA 2K22
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Madden NFL 22
- NHL 22
- Nickelodeon All-Star Brawl
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Alan Wake Remastered
- Deathloop
- Riders Republic
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- Kena: Bridge of Spirits
- Diablo II: Resurrected
- Hot Wheels Unleashed
- Mortal Kombat 11
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Star Wars Jedi: Fallen Order
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Back 4 Blood
- Marvel’s Guardians of the Galaxy
- Kena: Bridge of Spirits
- Alan Wake Remastered
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Diablo II: Resurrected
- Riders Republic
- NBA 2K22
- Resident Evil Village
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Rainbow Six Siege
- Deathloop
- Hot Wheels Unleashed
- Assassin’s Creed Valhalla
- NHL 22
- It Takes Two
- Star Wars Jedi: Fallen Order
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Back 4 Blood
- Madden NFL 22
- NBA 2K22
- Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
- Grand Theft Auto V
- NHL 22
- Insurgency: Sandstorm
- Minecraft
- God of War
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Red Dead Redemption 2
- Friday the 13th: The Game
- Diablo II: Resurrected
- Call of Duty: Modern Warfare
- Mortal Kombat 11
- Gang Beasts
- Need for Speed Heat
- Naruto to Boruto: Shinobi Striker
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- FIFA 22
- Far Cry 6
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
- Assassin’s Creed IV Black Flag
- Need for Speed Heat
- Gang Beasts
- CarX Drift Racing Online
- The Last of Us Part II
- Friday the 13th: The Game
- Insurgency: Sandstorm
- A Way Out
- Call of Duty: Modern Warfare
- God of War
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- NBA 2K22
- Diablo II: Resurrected
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
2021 yılının ekim ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR