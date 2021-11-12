Ekim 2021'de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Ekim 2021 PS Store’da en çok indirilen oyunlar paylaşıldı. Avrupa'da geçtiğimiz ay PS5 üzerinden en çok indirilen video oyunu FIFA 22 oldu.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ekim ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi? Paylaşılan listelere dair ayrıntılar haberimizde.

Ekim 2021 PS Store'da En Çok İndirilen Oyunlar Listesi

Sony, geçtiğimiz ay PS Store'da en çok indirilen oyunlar listesi paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre  2021 yılının ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Far Cry 6 oldu. Avrupa'da PS5 üzerinden en fazla indirilen oyunun FIFA 22 açıklandı.

PlayStation Store İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!
OYUN

PlayStation Store İndirimleri Başladı: Büyük Fırsatı Kaçırmayın!

PlayStation Store indirimleri kapsamında çok sayıda video oyununun fiyatı önemli ölçüde düştü. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından başlatılan kampanya ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

ABD, Kanada ve Avrupa'da geçtiğimiz ay PlayStation 4 oyun konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu FIFA 22 oldu. İşte PlayStation Store'da en çok indirilen PS4 ve PS5 oyunları listesi!

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. Far Cry 6
  2. FIFA 22
  3. Back 4 Blood
  4. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  5. NBA 2K22
  6. Marvel’s Guardians of the Galaxy
  7. Madden NFL 22
  8. NHL 22
  9. Nickelodeon All-Star Brawl
  10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  11. Alan Wake Remastered
  12. Deathloop
  13. Riders Republic
  14. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
  15. Kena: Bridge of Spirits
  16. Diablo II: Resurrected
  17. Hot Wheels Unleashed
  18. Mortal Kombat 11
  19. Call of Duty: Black Ops Cold War
  20. Star Wars Jedi: Fallen Order

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)

  1. FIFA 22
  2. Far Cry 6
  3. Back 4 Blood
  4. Marvel’s Guardians of the Galaxy
  5. Kena: Bridge of Spirits
  6. Alan Wake Remastered
  7. The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
  8. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  9. Diablo II: Resurrected
  10. Riders Republic
  11. NBA 2K22
  12. Resident Evil Village
  13. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
  14. Rainbow Six Siege
  15. Deathloop
  16. Hot Wheels Unleashed
  17. Assassin’s Creed Valhalla
  18. NHL 22
  19. It Takes Two
  20. Star Wars Jedi: Fallen Order

ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. FIFA 22
  2. Far Cry 6
  3. Back 4 Blood
  4. Madden NFL 22
  5. NBA 2K22
  6. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
  7. Grand Theft Auto V
  8. NHL 22
  9. Insurgency: Sandstorm
  10. Minecraft
  11. God of War
  12. Call of Duty: Black Ops Cold War
  13. Red Dead Redemption 2
  14. Friday the 13th: The Game
  15. Diablo II: Resurrected
  16. Call of Duty: Modern Warfare
  17. Mortal Kombat 11
  18. Gang Beasts
  19. Need for Speed Heat
  20. Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)

  1. FIFA 22
  2. Far Cry 6
  3. Grand Theft Auto V
  4. Minecraft
  5. The Witcher 3: Wild Hunt
  6. Red Dead Redemption 2
  7. Assassin’s Creed IV Black Flag
  8. Need for Speed Heat
  9. Gang Beasts
  10. CarX Drift Racing Online
  11. The Last of Us Part II
  12. Friday the 13th: The Game
  13. Insurgency: Sandstorm
  14. A Way Out
  15. Call of Duty: Modern Warfare
  16. God of War
  17. Call of Duty: Black Ops Cold War
  18. NBA 2K22
  19. Diablo II: Resurrected
  20. The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

2021 yılının ekim ayında PS Store’da en çok indirilen oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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