Ekim'deki Apple Etkinliğinden Neler Bekliyoruz: iPad Pro, M2 Mac'ler ve Daha Fazlası

Yeni iPhone ve Apple Watch modellerine odaklanan Eylül etkinliğinin ardından Apple, Ekim ayında yeni iPad ve Mac modellerine odaklanan başka bir etkinlik düzenliyor ve bu yıl muhtemelen bir istisna olmayacak. Ekim ayına daha üç hafta var ancak önümüzdeki ayki etkinlikte duyurulacak ürünler hakkında şimdiden önemli bilgilere sahibiz.

Ekim etkinliği için söylentiler, Apple'ın M2 işlemcili yeni iPad Pro modellerini, yeniden tasarlanmış 10. nesil giriş seviyesi bir iPad'i ve M2 serisi işlemcilerle güçlendirilmiş en az birkaç Mac daha ile duyurmayı planladığını ve 14 inç ve 16 inç MacBook Pro, Mac mini ve/veya Mac Pro dâhil olmak üzere potansiyel adayları olduğunu gösteriyor.

M2 İşlemcili iPad Pro

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, M2 işlemcili ve MagSafe kablosuz şarj destekli yeni iPad Pro modellerini Ekim ayında piyasaya sürmeyi planlıyor. iPad Pro'nun hem 11 inç hem de 12.9 inç modellerinin güncellenmesi bekleniyor ancak 11 inçlik modelin artık mini LED ekrana sahip olması beklenmiyor.

Japon blog yazarı Mac Otakara'ya göre bir sonraki iPad Pro modelleri, mevcut modellerle benzer bir kasa tasarımına sahip olacak ancak üst ve alt kenarlarında "dört pimli konektörler" bulunacak. Bu konektörlerin amacı ve iPad Pro'daki mevcut üç pimli Akıllı Konektörün yerini alıp almayacağı belirsiz

Apple, iPad Pro'yu en son Nisan 2021'de M1 işlemci, Thunderbolt bağlantı noktası, hücresel modeller için 5G desteği, 12.9 inç modelde mini LED ekran ve yükseltilmiş 12MP destekli ön kamera gibi yeni özelliklerle güncellemişti.

10. Nesil iPad

Apple'ın Ekim ayında daha büyük 10,5 inç ekran, USB-C bağlantı noktası ve arka kamera çıkıntılı düz kenarlı bir kasa ile yeniden tasarlanmış bir giriş seviyesi iPad'i piyasaya sürmesi bekleniyor. Diğer söylentiler arasında A14 Bionic işlemci ve hücresel modeller için 5G desteği yer alıyor.

10. nesil iPad'in bir Touch ID home tuşuna sahip olması beklenirken, söylentiler cihazın artık bir kulaklık jakına sahip olmayacağını öne sürüyor.

Mac Otakara'dan gelen şüpheli bir rapor, 10. nesil iPad'in en son iPad Air ve iPad mini modelleri gibi kasanın üst kenarında bir Touch ID güç düğmesine sahip olacağını iddia ediyor. Raporda ayrıca FaceTime kamerasının yatay kullanım için cihazın sağ çerçevesine yerleştirilebileceği iddia edildi.

Apple, Eylül 2021'de 10,2 inç ekran, A13 Bionic işlemci, Center Stage özelliği desteğine sahip yükseltilmiş 12MP ön kamera, True Tone ve iki kat temel depolama gibi temel özelliklere sahip 9. nesil iPad'i piyasaya sürmüştü.

M2 İşlemcili Daha Fazla Mac

Ağustos ayının sonlarında Gurman, Apple'ın M2 işlemcili Mac mini, MacBook Pro ve Mac Pro modelleri üzerinde çalıştığını söyledi ve "bundan yaklaşık iki ay sonra bu cihazlardan en az bir çiftini göreceğimizi" de sözlerine ekledi. Bununla birlikte, bu Mac'lerden bazılarının yıl içinde veya gelecek yıl içinde duyurulması mümkündür.

M2 ve M2 Pro İşlemcili Mac mini

Apple, Kasım 2020'de M1 işlemcili Mac mini'yi piyasaya sürdü. Gurman'a göre yaklaşık iki yıl sonra Mac mini'nin M2 işlemcili yeni bir versiyonu ufukta.

Apple hâlâ Intel işlemcili daha yüksek fiyatlı bir Mac mini satıyor ancak Gurman bunun yerine M2 Pro işlemcili bir model geleceğini söyledi.

M2 Pro ve M2 Max İşlemcili MacBook Pro

Gurman'a göre Apple'ın M2 Pro ve M2 Max işlemcilerine sahip yeni nesil 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modelleri "geliştirme ve test aşamasında" ve "bu sonbaharda" piyasaya sürülmesi planlanıyor. Son yıllarda her zaman olduğu gibi Gurman, tedarik zinciri kesintileri veya diğer faktörler nedeniyle zaman çerçevesinin geri çekilebileceğini söyledi.

Bazı raporlar M2 Pro ve M2 Max işlemcilerinin Apple'ın ilk 3nm işlemcileri olabileceğini öne sürse de işlemcilerin 5nm olarak kalması giderek daha olası görünüyor. İşlemciler, M1 Pro ve M1 Max işlemcileri üzerinde hâlâ mütevazı performans iyileştirmelerine sahip olacak ve GPU çekirdek sayıları ve birleşik bellekte (RAM) artışlar da muhtemel.

M2 Ultra ve M2 Extreme İşlemcili Mac Pro

Mart 2022 etkinliğinde Mac Studio'yu duyurduktan sonra Apple, Mac Pro'nun Apple silicon versiyonunun daha sonra geleceğini söyledi.

2020'de Apple, Mac serisinde Intel işlemcilerden Apple silicon işlemcilerine geçişin tamamlanmasının yaklaşık iki yıl süreceğini söylemişti bu nedenle yeni Mac Pro'nun 2022'nin sonunda duyurulması bekleniyor.

Gurman'a göre yeni Mac Pro, "M2 Ultra" ve "M2 Extreme" işlemcileriyle donatılacak. Apple silicona geçiş nedeniyle yeni Mac Pro'nun daha küçük olması mümkün ancak masaüstü bilgisayarın Aralık 2019'da piyasaya sürülen mevcut Intel tabanlı modele kıyasla önemli bir tasarım değişikliğine sahip olup olmayacağı belli değil.

Yeni Mac Pro, şimdiye kadarki en hızlı Mac olacak ve M1 Ultra işlemciyle Mac Studio'yu geride bırakacak.

A14 İşlemcili Apple TV?

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, 2022'nin ikinci yarısında "gelişmiş maliyet yapısı" ile yeni bir Apple TV piyasaya sürmeyi planlıyor ancak cihazın Ekim etkinliği sırasında mı yoksa başka bir zamanda mı duyurulacağı belli değil.

Gurman'a göre A14 işlemcisi ve 4 GB RAM'i olan yeni bir Apple TV geliştiriliyor ancak bu modelin Kuo'nun bahsettiği modelle aynı olup olmadığı belirsiz. Her iki durumda da dâhili yükseltmeler, A12 işlemci ve 3 GB RAM ile donatılmış mevcut Apple TV 4K ile karşılaştırıldığında daha hızlı performansla sonuçlanacak.

iPadOS 16 ve macOS Ventura Çıkış Tarihleri

Apple, iPadOS 16 ve macOS Ventura'nın Ekim ayında piyasaya sürüleceğini ve kesin çıkış tarihlerinin büyük olasılıkla etkinlikte duyurulacağını söyledi.