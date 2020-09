Microsoft, Ekim Ayı Games With Gold Oyunlarını Duyurdu

Microsoft, kısa bir süre önce duyurduğu yeni Xbox Game Pass oyunları sonrasında bu defa da Ekim ayı Games With Gold oyunlarını duyurdu. Görünüşe göre önümüzdeki ay Xbox One oyuncuları bir hayli coşacaklar. Bakalım Xbox Live Gold servisi için hangi yeni oyunlar seçilmiş? Detaylar haberimizde.

Ekim Ayı Games With Gold Oyunları Açıklandı

Xbox Wire üzerinden yapılan yeni duyuruya göre, Ekim ayının ilk günü ile abonelerin beğenisine sunulacak olan oyunlar Slayaway Camp: Butcher’s Cut, Maid of Sker, Sphinx and the Cursed Mummy ve Costume Quest olacak. Bu oyunların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Slayaway Camp: Butcher’s Cut (1 - 31 Ekim 2020) - Xbox One

İntikam yemini etmiş olan Skullface karakterini yönettiğiniz Slayaway Camp: Butcher’s Cut, bulmaca odaklı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Seksenlerin korku filmlerine bolca göndermenin de yapıldığı senaryo ilerleyişinde, üç yüzden fazla bölüm boyunca etrafı gezecek ve çok çeşitli kurbanlarınızın peşine düşeceksiniz. Oyunun Xbox One konsoluna özel olan Butcher's Cut versiyonu ise daha fazla bulmacanın ve katilin bulunduğu daha kanlı ve vahşet odaklısı oluyor.

Maid of Sker (16 Ekim - 15 Kasım) - Xbox One

Maid of Sker, Galler halkiyatı ile yoğurulmuş ve bizleri 1898 yılına götüren bir hikaye sunuyor. Kötü şöhretli Hotel Sker'da geçen hikayesi, Elizabeth Williams'tan esinlenilerek yazılmış. Williams, 1800'lü yıllarda babası tarafından odasına kilitlendikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olan Galli bir kadındı. Maid of Sker oyununda, sevdiği kadını kurtarmak için oldukça zorlu ve ürkütücü bir mücadeleye girişmiş olan müzisyen Thomas Evans rolündesiniz.

Oynanış olarak keşfetmeye ve herhangi bir silah kullanımının olmadığı hayatta kalma taktiklerine odaklanışmış bir deneyim sunuluyor. Yeri geldiğinde gizlenecek, koşacak veya düşmanlarınızın dikkatini başka tarafa çekerek içine düştüğünüz zor durumda sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Öte yandan Maid of Sker oyununda kararlar da işin içinde ve haliyle hikayenin gidişatında değişiklikler yaşanıyor ve buna bağlı olarak da farklı bitişler görebiliyorsunuz.

Sphinx and the Cursed Mummy (1 - 15 Ekim 2020) - Xbox ve Xbox One

Antik Mısır mitolojisinden esinlenilerek geliştirilmiş olan Sphinx and the Cursed Mummy, üçüncü kişi bakış açısından oynanan bir aksiyon-macera oyunu oluyor. Adını veren Sphinx karakterinizi yönettiğiniz senaryo boyunca size sunulan dünyayı büyülü geçitler kullanarak dolaşacak ve çalınan taçları bularak Seth’in şeytani planlarını suya düşürmeye çalışacaksınız. Bu süreçte The Mummy de en büyük yardımcınız olacak.

Costume Quest (16 - 30 Ekim 2020) - Xbox 360 ve Xbox One

Costume Quest, Double Fine Productions tarafından geliştirilen ve THQ tarafından da yayınlanmış olan parti tabanlı rol yapma oyunu. Cadılar Bayramı sırasında geçen oyun, Reynold ve Wren kardeşlerin başlarından geçenleri anlatıyor. Annelerinin isteği üzerine Trick-or-Treat oynarak yeni arkadaşlar edinmek için dışarı çıkarlar. Bu noktada hangi karakteri yöneteceğimiz ise bizim seçimimize bırakılacak. Oyun başladıktan sonra ise diğer kardeş bir yaratık tarafından kaçırılacak. Bize düşen ise fazla vakit kaybetmeden kaçırılan kardeşimizi bulmak ve yatma zamanından önce evde olmak.