Ekim Ayında Netflix'e Eklenecek Dizi ve Filmler Belli Oldu!

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken pek çok Netflix kullanıcısı, önümüzdeki ay platforma eklenecek yeni dizi ve filmleri merak etmeye başladı. Ekim ayında Netflix'e eklenecek yeni film ve diziler belli oldu.
Her ay olduğu gibi bu ay da kullanıcılarına dolu dolu bir içerik listesi sunmak için hazırlanan Netflix, Ekim 2019'da platforma eklenecek yeni filmleri, dizileri ve dizi sezonlarını duyurdu. Aksiyonun, korkunun, dramın veya dahasının dolu dolu hissedilmesi için kaliteli içerik hedefi ile öne çıkan Netflix, çocukları düşünüp bazı yeni animasyonlara da yer verecek. Ekim ayında platforma eklenecek yeni dizi ve filmlere hep birlikte göz atalım.
Ekim 2019 Yeni Netflix Dizileri ve Filmleri
- Carmen Sandiego (S:2) - 1 Ekim
- Seis Manos (Yeni Dizi) - 3 Ekim
- Big Mouth (S:4) - 4 Ekim
- In the Tall Grass (2019) - 4 Ekim
- Peaky Blinders (S:5) - 4 Ekim
- Raising Dion (Yeni Dizi) - 4 Ekim
- Rotten (S:2) - 4 Ekim
- Super Monsters (S:3) - 4 Ekim
- Legend Quest: Masters of Myht - 5 Ekim
- Rhythm + Flow (Yeni Dizi) - 9 Ekim
- El Camino: A Breaking Bad Movie (2019) - 11 Ekim
- Eli (2019) - 18 Ekim
- Living With Yourself (Yeni Dizi) - 18 Ekim
- The House of Flowers (S:2) - 18 Ekim
- The Laundromat (2019) - 18 Ekim
- Daybreak (Yeni Dizi) - 24 Ekim
- Dolemite Is My Name (2019) - 25 Ekim
- Rattlesnake (2019) - 25 Ekim
- The Kominsky Methos (S:2) - 25 Ekim
Ekim 2019 Yeni Netflix Original Standup Gösterileri
- Nikki Glaser: Bangin' - 1 Ekim
- Martin Matte: La vie, la mort... eh la la...! - 14 Ekim
- Jenny Slate: Strage Fright - 22 Ekim
Ekim 2019 Yeni Netflix Original Yayınları (Diğer)
- Super Monsters: Vida's First Halloween - 4 Ekim
- The Spooky Tale of Captain Underpants Hack-a-Ween - 8 Ekim
- The Hook Up Plan (Season 2) – French comedy series - 11 Ekim
- Banlieusards – French music special - 12 Ekim
- Street Flow – French drama movie - 12 Ekim
- Seventeen – Spanish coming-of-age drama - 18 Ekim
- Brotherhood – Portuguese crime drama series - 25 Ekim
- Nowhere Man – Mandarin thriller series - 31 Ekim