Ekim Ayında Netflix'e Eklenecek Dizi ve Filmler Belli Oldu!

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşırken pek çok Netflix kullanıcısı, önümüzdeki ay platforma eklenecek yeni dizi ve filmleri merak etmeye başladı. Ekim ayında Netflix'e eklenecek yeni film ve diziler belli oldu.

Her ay olduğu gibi bu ay da kullanıcılarına dolu dolu bir içerik listesi sunmak için hazırlanan Netflix, Ekim 2019'da platforma eklenecek yeni filmleri, dizileri ve dizi sezonlarını duyurdu. Aksiyonun, korkunun, dramın veya dahasının dolu dolu hissedilmesi için kaliteli içerik hedefi ile öne çıkan Netflix, çocukları düşünüp bazı yeni animasyonlara da yer verecek. Ekim ayında platforma eklenecek yeni dizi ve filmlere hep birlikte göz atalım.

Ekim 2019 Yeni Netflix Dizileri ve Filmleri

Carmen Sandiego (S:2) - 1 Ekim

Seis Manos (Yeni Dizi) - 3 Ekim

Big Mouth (S:4) - 4 Ekim

In the Tall Grass (2019) - 4 Ekim

Peaky Blinders (S:5) - 4 Ekim

Raising Dion (Yeni Dizi) - 4 Ekim

Rotten (S:2) - 4 Ekim

Super Monsters (S:3) - 4 Ekim

Legend Quest: Masters of Myht - 5 Ekim

Rhythm + Flow (Yeni Dizi) - 9 Ekim

El Camino: A Breaking Bad Movie (2019) - 11 Ekim

Eli (2019) - 18 Ekim

Living With Yourself (Yeni Dizi) - 18 Ekim

The House of Flowers (S:2) - 18 Ekim

The Laundromat (2019) - 18 Ekim

Daybreak (Yeni Dizi) - 24 Ekim

Dolemite Is My Name (2019) - 25 Ekim

Rattlesnake (2019) - 25 Ekim

The Kominsky Methos (S:2) - 25 Ekim

Ekim 2019 Yeni Netflix Original Standup Gösterileri

Nikki Glaser: Bangin' - 1 Ekim

Martin Matte: La vie, la mort... eh la la...! - 14 Ekim

Jenny Slate: Strage Fright - 22 Ekim

Ekim 2019 Yeni Netflix Original Yayınları (Diğer)