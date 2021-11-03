AnTuTu Ekim Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Ekim ayının en iyi Android telefonları neler? Akıllı telefon kullanıcı olarak Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından geçtiğimiz ayın en iyi Android telefonları listelendi. Paylaşılan listelerde amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonlar yer aldı.

Ekim Ayının En İyi Android Telefonları Listesi

Xiaomi Black Shark 4S Pro (875.902) Nubia Red Magic 6S Pro (856.179) Vivo iQOO 8 Pro (844.078) Xiaomi Black Shark 4 Pro (838.280) Vivo X70 Pro+ (832.096) Asus ROG Phone 5s (829.906) Vivo iQOO 8 (826.047) Meizu 18 Pro (812.924) OnePlus 9 Pro (812.628) Oppo Find X3 Pro (809.521)

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu, Ekim 2021 en iyi Android telefonlarını sıraladı. Geçtiğimiz ayın en iyi amiral gemisi telefonları listesinin tamamını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 ve Snapdragon 888 Plus işlemcileri oluşturdu.

AnTuTu tarafından paylaşılan ekim ayının en iyi amiral gemisi telefonları listesinin ilk sırasında Xiaomi Black Shark 4S Pro modeli yer almayı başardı. Gücünü Snapdragon 888 Plus işlemcisinden alan cihazda 16 GB RAM yer alıyor. Büyük bir başarının altına imza atan telefon, 875 bin 902 puan aldı.

Paylaşılan listenin ikinci sırasında 856 bin 179 puan ile Nubia Red Magix 6S Pro modeli konumlandı. Üçüncü sırada 844 bin 78 puan almayı başaran Vivo iQOO 8 Pro bulunurken dördüncü sırada ise 838 bin 280 puan ile Xiaomi Black Shark 4 Pro yer aldı.

Ekim 2021 En İyi Orta Seviye Android Telefonları

iQOO Z5 (565.462) Xiaomi Mi 11 Lite (533.806) Xiaomi Civi (518.467) Honor 50 Pro (517.002) Honor 50 (515.180) Oppo Reno6 5G (506.787) Nova 9 (494.568) Nova 9 Pro (489.368) Redmi 10X 5G (456.637) Nova 8 (439.839)

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en başarılı orta seviye akıllı telefonları listesini de paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında 565.462 puan ile iQOO Z5 yer aldı. İkinci sırada Xiaomi Mi 11 Lite bulunurken üçüncü sırada ise Xiaomi Civi konumlandı.