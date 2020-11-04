AnTuTu Ekim Ayının En İyi iOS Cihazlarını Sıraladı

Benchmark testleri ile yakından tanıdığımız AnTuTu tarafından ekim ayının en iyi iOS cihazları listelendi. Liste, bu yıl piyasaya sürülen iPhone 12 serisi hariç tutularak hazırlandı. Peki, ekim ayında öne çıkan iOS işletim sistemli cihazlar neler oldu?

Ekim Ayının En İyi iOS Cihazları Listesi

AnTuTu tarafından paylaşılan ekim ayının en iyi iOS cihazları listesi, kullanıcı oyları ile oluşturuldu. Yani sıralama oluşturulurken cihazların performansı baz alınmadı. Ayrıca liste hazırlanırken iPhone 12 hariç tutuldu. iPhone 12 serisinin geç piyasaya sürüldüğü için çok az kullanıcı tarafından kullanıldı. Peki, ekim ayının en iyi iOS işletim sistemli cihazları listesinde hangi isimlere yer verildi?

AnTuTu'nun paylaştığı listede yer alan iOS cihazları, geçtiğimiz ay kullanıcılar tarafından verilen yıldızlara göre sıralandı. Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada iPad Pro 12,9 inç modelini görüyoruz. Kullanıcıların %99,48’lık kısmı tablete beş yıldız verdi. Listenin ikinci sırasında ise boyutu ile dikkat çeken iPhone SE modeli yer alıyor. Kullanıcıların %98,07’lık kısmı akıllı telefona beş yıldız verdi.

Benchmark testleri ile tanınan AnTuTu tarafından oluşturulan ekim ayının en iyi iOS cihazları listesinin üçüncü sırasında yüzde 98,06 oran ile iPad Pro 9,7 inç yer alırken dördüncü sırasında yüzde 97,3 oran ile iPad Pro 2 10,5 inç bulunuyor. Oluşturulan listenin tamamı şu şekilde:

1 iPad Pro 12,9 inç (%99,48)

2. iPhone SE (%98.07)

3. iPad Pro 9,7 inç (%98,06)

4. iPad Pro 2 10,5 inç (%97,3)

5. iPhone 6s Plus (%97,25)

6. iPhone 6s (%96,82)

7. iPad 5 (%96,62)

8. iPad Pro 2 12,9 inç (%96,44)

9. iPhone 7 (%96,03)

10. iPad Pro 4 12,9 inç (%95,71)

Paylaşılan bu liste, Apple cihazlarının yaşlarına rağmen ne kadar popüler kaldığının bir göstergesidir. Söz konusu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iPad Pro 12,9 inç modeli ekim ayının en iyi iOS işletim sistemine sahip cihazı mı? AnTuTu tarafından kullanıcı oyları ile oluşturulan liste ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.