Ekim Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu
Xbox'ın popüler abonelik servisi Game Pass'e Ekim ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. İşte tam liste!
Microsoft'un sevilen popüler hizmeti Xbox Game Pass servisine Ekim ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.
Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ekim ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?
Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.
Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar
- A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC ve Xbox Series X|S)
Ekim Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar
- Amnesia: Collection (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim
- Amnesia: Rebirth (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim
- Phantom Abyss (Game Preview) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 20 Ekim
- Soma (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim
- Persona 5 Royal (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Ekim
- Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 Ekim
- Gunfire Reborn (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Ekim
- Signalis (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Ekim
31 Ekim'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
- Alan Wake: American Nightmare (Konsol ve PC)
- Backbone (Cloud, Konsol ve PC)
- Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Konsol ve PC)
- Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Konsol ve PC)
- Project Wingman (Cloud, Konsol ve PC)
- Second Extinction (Cloud, Konsol ve PC)
- Sniper Elite 4 (Konsol ve Cloud)
- The Forgotten City (Cloud, Konsol ve PC)
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