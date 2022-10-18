Ekim Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek Oyunlar Belli Oldu

Microsoft'un sevilen popüler hizmeti Xbox Game Pass servisine Ekim ayının ikinci yarısında eklenecek oyunlar belli oldu. Microsoft, yayınladığı yeni blog içeriğinde Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunların listesini açıkladı.

Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını ve oyun kütüphanesini artırmaya devam ediyor. Ülkemizde de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz. Özellikle son dönemde sisteme ekledikleri oyunlarla adından söz ettiren ve Activision Blizzard'ı da satın alan Microsoft, gelecekte ekleyeceği oyunlar konusunda oyuncuları heyecanlandırmış durumda. Peki Ekim ayının ikinci yarısında hangi oyunlar Game Pass kütüphanesine eklenecek?

Bazı oyunlar çoktan Game Pass'e eklenmiş ve oynanabilir durumda. Bazıları ise gelecek süreçte eklenecek. Ayrıca her ay olduğu gibi bu ay da bazı oyunlar aramıza veda edecek.

Bugün Game Pass'e Eklenen Oyunlar

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC ve Xbox Series X|S)

Ekim Ayının İkinci Yarısında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Amnesia: Collection (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim

Amnesia: Rebirth (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim

Phantom Abyss (Game Preview) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – 20 Ekim

Soma (Cloud, Konsol ve PC) – 20 Ekim

Persona 5 Royal (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Ekim

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 Ekim

Gunfire Reborn (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Ekim

Signalis (Cloud, Konsol ve PC) – 27 Ekim

31 Ekim'de Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar