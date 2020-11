Ekim 2020 En Çok Kazanan Mobil Oyunlar Belli Oldu

Sensor Tower tarafından yayımlanan rapor ile beraber 2020 yılının ekim ayında en çok kazanan mobil oyunlar belli oldu. Listenin ilk sırasında miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact isimli mobil oyun yer alıyor. Paylaşılan liste ile ilgili detaylar haberimizde.

Ekim Ayının En Çok Kazanan Mobil Oyunları Listesi

Sensor Tower, geçtiğimiz günlerde ekim ayının en popüler mobil uygulama yayıncıları listesini paylaşmıştı. Ekim 2020’de en popüler mobil uygulama yayıncısı Google olmuştu. Şirket tarafından paylaşılan yeni rapor ile beraber ekim ayının en çok kazanan mobil oyunları belli oldu. İlk sırada miHoYo tarafından geliştirilen Genshin Impact oyunu yer aldı. Paylaşılan rapora göre geliştirici şirket, ekim ayında Genshin Impact’te yapılan oyun içi harcamalardan yaklaşık 239 milyon dolar kazanarak büyük bir başarının altına imza atmayı başardı.

Ekim ayının en çok kazanan mobil oyunları listesinin ikinci sırasında Çin merkezli Tencent şirketi tarafından geliştirilen Honor of Kings oyunu yer aldı. Firma, geçtiğimiz ay Honor of Kings’te yapılan oyun içi harcamalardan yaklaşık olarak 225 milyon dolar gelir elde etmeyi başardı. Çin’de oldukça popüler olan Honor of Kings’te oyun için harcamaların %96’sı Çinli oyuncular tarafından yapıldı.

Listenin üçüncü sırasında battle royale türünün mobil platformdaki en başarılı örneği olan PUBG Mobile yer alırken dördüncü sırasında ise Niantic tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik türündeki Pokemon Go bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan verilere göre Pokemon Go, 2020 yılında 1 milyar dolardan fazla kazanmayı başardı. Listenin tamamı şu şekilde:

Ekim 2020 En Fazla Kazanan Mobil Oyunları:

1. Genshin Impact

2. Honor of Kings

3. PUBG Mobile

4. Pokemon Go

5. Coin Master

6. Rise of Kingdoms

7. Roblox

8. Monster Strike

9. Moonlight Blade

10. Homescapes

Ekim 2020 App Store’un En Fazla Kazanan Mobil Oyunları:

1. Honor of Kings

2. PUBG Mobile

3. Genshin Imapct

4. Moonlight Blade

5. Rise of Kingdoms

6. Roblox

7. Pokemon Go

8. Moster Strike

9. Homescapes

10. Candy Crush Saga

Ekim 2020 Google Play’in En Fazla Kazanan Mobil Oyunları:

1. Genshin Impact

2. Coin Master

3. Pokemon Go

4. Lineage M

5. Monster Strike

6. Lineage 2M

7. Garena Free Fire

8. Gardenscapes

9. Candy Crush Sga

10. Homescapes