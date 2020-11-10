Ekim 2020 En Popüler Mobil Uygulama Yayıncıları Açıklandı

Sensor Tower tarafından yapılan araştırma ile beraber ekim ayının en popüler mobil uygulama yayıncıları belli oldu. Google, dünya genelinde en yüksek sıralamaya sahip olan mobil yayıncı olmayı başardı. Ekim 2020 en popüler mobil yayıncılar listesi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Ekim Ayının En Popüler Mobil Uygulama Yayıncıları Listesi

Sensor Tower, geçtiğimiz günlerde 2020 yılının ekim ayında dünya genelinde en çok indirilen uygulamaları açıklamıştı. Paylaşılan bilgilere göre kısa sürede tüm dünyada çok popüler hale gelen sosyal medya platformu TikTok ilk sırada yer almıştı. İkinci sırada ise ekim ayında 57 milyondan fazla indirilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise Facebook yer almıştı.

Sensor Tower tarafından yapılan araştırma ile birlikte ekim ayının en popüler mobil uygulama yayıncıları da belli oldu. Şirket tarafından paylaşılan verilere göre Ekim 2020’de en popüler mobil yayıncı Google oldu. Dokümanlar, E-tablolar, Duo, Meet, Haritalar ve daha birçok uygulamanın yayıncısı olan Google hem App Store hem de Google Play Store uygulama mağazalarında en popüler şirket olmayı başardı. Şirket eylül ayında da en popüler mobil yayıncı olmayı başarmıştı.

Apple kullanıcılarının ekim ayında Google’dan sonra en çok Tencent’in uygulamalarını indirdiğini görüyoruz. Tencent firması, geçtiğimiz ay WeChat uygulaması ile ön plana çıktı. Android kullanıcıları ise Facebook tarafından sunulan uygulamaları tercih etti. En popüler mobil uygulama yayıncıları listesinin ikinci sırasında ise Facebook yer almayı başardı. Facebook yayıncısının içerisinde WhatsApp Messenger, Instagram ve Messenger uygulamalarının da yer aldığını belirtelim.

Apple kullanıcılarının geçtiğimiz ay Google ve Tencent’ten sonra en çok Facebook tarafından sunulan uygulamaları indirdi. Android kullanıcıları ise VooDoo yayıncısı tarafından sunulan uygulamaları tercih etti. En popüler mobil yayıncı listesinin üçüncü sırasında VooDoo firması yer almayı başardı. Listenin tamamı şu şekilde:

Ekim Ayının En Popüler Mobil Yayıncıları:

1 Google

2. Facebook

3. Voodoo

4. AppLovin

5. Bytedance

6. Microsoft

7. InnerSloth

8. Outfit7

9. Crazy Labs

10. InShot

Ekim 2020 App Store’un En Popüler Mobil Yayıncıları:

1 Google

2. Tencent

3. Facebook

4. Microsoft

5. InnerSloth

6. Alibaba

7. Bytedance

8. Voodoo

9. AppLovin

10. Amazon

Ekim 2020 Google Play Store’un En Popüler Mobil Yayıncıları:

1 Google

2. Facebook

3. Voodoo

4. AppLovin

5. Outfit7

6. Bytedance

7. InShot

8. Azur Interactive

9. Microsoft

10. BabyBus