Ekonomi Bakanı Zeybekci, Bitcoin’in Saadet Zinciri Olabileceğini Söyledi

Art arda kırdığı rekorlardan sonra geçtiğimiz hafta düşüş trendine giren Bitcoin, fiyatındaki ani dalgalanmalar nedeniyle hareketli bir dönem geçiriyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bitcoin’e yatırım yapmayı düşünen vatandaşları uyardı.

Gazete Habertürk’e konuşan Zeybekci, uzun bir zamandır gündemin değişmeyen maddesi olan Bitcoin konusunda önemli açıklamalar yaptı. Bitcoin’in global bir saadet zinciri olabileceğine değinen Bakan, “Bitcoin son derece riskli bir yatıırm aracı. hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, 'Aman ha!' diyorum” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, geçen haftalarda da Bitcoin hakkında uyarılarda bulunmuş ve kripto para birimlerindeki dalgalanmaların spekülatif olduğunu söylemişti. Benzer şekilde Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından görüşlerini paylaşmıştı.

Şimşek, "Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş" ifadelerini kullamış ve Bitcoin fiyatının aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra da çöküşe geçebileceğini söylemişti.

Bakalım son zamanlarda devletin üst kademesinden gelen Bitcoin hakkındaki yorumlar, Türk yatırımcıları etkileyecek mi?

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