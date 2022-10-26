Ekonomik Kriz Google ve Microsoft'a Da Vurdu!

Ekonomiden etkilenen teknoloji şirketlerinin sayısı her geçen gün artıyor. Bugün gelen bilgilere göre sırada Google ve Microsoft var. Her iki şirket de yavaşlama ve duraklama yaşayacak seviyede ekonomik krizden etkileniyor. Satışların ciddi bir oranda yavaşlaması, şirketlerin gerilemeye doğru gidebilme korkusunu doğurdu.

Google'ın ana şirketi olan Alphabet, 2022 yılının üçüncü çeyreğine yönelik bilançosunu açıkladı. Pek çok teknoloji firmasının reklam bütçesini azalması nedeniyle üç aylık süreçte %6'lık artış ve 69 milyar dolara yükselme yaşandı.

Microsoft ve Google'da Ekonomik Kriz Etkileri

Pandemi başından itibaren 10 yıl içindeki en zayıf üç aylık büyüme olduğunu belirtiliyor. Microsoft da bilgisayar ve diğer teknolojik ürünlere olan ilginin azaldığını belirterek ekonomik krizden etkilendiğini açıklıyor. Satışların %11 artış ve 50.1 milyar dolara yükseldiğini ekliyor. Bu artış son beş yıllık en yavaş gelir artışı oldu.

YouTube reklam gelirleri ve Alphabet'teki karların %30 azalma ve 13.9 milyarlık düşüş yaşandı. Baş analist Evelyn Mitchell'in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Google tökezlediğinde, bu genel olarak dijital reklamcılık için kötü bir alamettir.”

Fiyat yükselmesi ve faiz artışı gibi tüketicileri doğrudan etkileyen bir durum olduğu gibi şirketleri de ciddi oranda etkiliyor. Bu küresel duraklama sürecinde Alphabet işe alımları yavaşlatırken Microsoft ise işleri üretimlerini kesti.