Ekran Altı Kamera Teknolojisi Hazır: İşte Kullanacak ilk Marka!

Son dönemlerde akıllı telefon üreticileri sıfır çerçeve hedefine uyum sağlayabilmek adına çalışıyor ve bu noktada en büyük sorunlardan birisi de ön kameranın nereye yerleştirileceği. Bu noktada pop-up kamera, ekran içi kamera veya dönebilen kamera gibi çözümlere yönelen şirketlerin en güncel hedefi ise ekran altı kamera teknolojisi olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji, görünüşe göre çok yakın bir zamanda hayatımıza girecek.

Ekran Altı Kamera Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Eğer henüz duymadıysanız ekran altı kamera teknolojisi, ön kameranın ekranın altına yerleştirilmesi prensibine dayanıyor. Buradaki ince ayrım ekran içi kameralarda olanın aksine ön kamera, ekranın içerisinde gözle görülmüyor ve tam ekran deneyimi sağlanıyor. Tabii anlamış olacağınız gibi bunu yapmak pek de kolay değil.

Burada bazı temel sorunlardan bahsetmemiz mümkün. Örneğin kameranın yerleştirildiği alanda görüntü kalitesini ve bunun yanı sıra parlaklık seviyesini ve renk doğruluğunu korumak zorundasınız. Zaten bunları yapamadıktan sonra ekran altı yerine ekran içi modeline geçiş yapmanız daha mantıklı olacaktır. Tabii bunları aştıktan sonra ön kameranın normal bir performansla çalışmasını da sağlamak zorundasınız.

ZTE'nin başkanı Ni Fei, sosyal medya hesabından yaptığı yeni bir duyuru ile şirketin ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu tanıtmaya hazır olduğunu açıkladı. Fei cihaza ait bir görüntü ya da çıkış tarihi açıklamamış olsa da ZTE'nin bu teknolojiyi kullanan ilk şirket olmasını bekliyoruz.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu teknoloji akıllı telefonlardaki gündelik deneyimi iyileştirebilecek mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.