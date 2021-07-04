Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu iPhone 13'le mi Gelecek?

Ekran altı parmak izi okuyucu hakkında özellikle son bir yıl içerisinde sayılamayacak kadar çok söylenti ortaya çıktı. Bu söylentilerden biri, ekrana gömülü parmak izi okuyucunun iPhone 13'e geleceğine işaret ederken bir diğeri ise iPhone 13'le değil, iPhone 14'le geleceğini gösteriyordu.

Apple, 2017 yılının kasım ayında iPhone X'i tanıttığında amiral gemisi akıllı telefonlarda parmak izi okuyucudan uzaklaşıp Face ID olarak isimlendirilen yüz tanıma sistemine geçti. Şirket, o zamandan beri telefon sahibinin kimliğini doğrulamak için yüz tanıyıcısına güveniyor.

Face ID, uygulamaları açma ve kimlik doğrulamada güvenlik açısından oldukça yararlı olsa da 2020 yılından bu yana COVID-19 dolayısıyla maske kullanılması, ekran kilidini açmayı oldukça zorlaştırdı.

Şirket, iPhone kilidini açmak için Apple Watch ile doğrulama yöntemine başvurarak söz konusu sorunu gidermeye çalıştı ancak çoğu kullanıcının Apple'ın akıllı saatine sahip olmaması gibi nedenler göz önüne alındığında bu tam bir çözüm olmaktan çok uzak kaldı.

Bu noktada bir parmak izi okuyucu kullanmak bütün sorunun çözülmesini sağlayabilir. Kullanıcıların da bu yöndeki yoğun talebi göz önüne alınacak olursa ekran altı Touch ID sistemi iPhone 13'e gelebilir mi?

Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu iPhone 13'e Gelecek Söylentileri

Senelerde beri yeni iPhone'ların Touch ID'ye geri döneceğine dair söylentiler devamlılığını koruyor. Bu söylentilerden bir tanesi de iPhone 13'ün ekranın içinde bir parmak izi okuyucusuna sahip olacağı vardı. Söylentiler ocak ayında da devam etti. Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre özelliğin iPhone 13'le gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Apple'ın aldığı çeşitli patentler de söz konusu iddiaları destekliyor. Apple, Temmuz 2020'de yeni bir patent almıştı. Patentte yeni bir parmak izi tanımlama sistemi yer alıyordu. Bazı kullanıcılar bunun akıllı telefonlarla bağlantılı olabileceğini düşünmüştü.

Diğer ortaya atılan bir söylenti ise Apple'ın tedarik zinciri hakkında bilgisi olduğunu iddia eden bir kişiden gelmişti. Bu kişi, özelliğin iPhone 13'te geleceğini ileri sürmüştü. Başka bir iddiada da ön kameranın ekran altına gömülü bir şekilde geleceği öne sürülmüştü.

Ekran Altı Parmak İzi Okuyucu iPhone 14'e Kadar Gelmeyebilir

Wall Street Journal'a açıklamada bulunan Apple çalışanlarına dayanan söylentilerde de ekran içi parmak izi okuyucunun olacağını içeriyor ancak yukarıdaki söylentilerden farklı olarak iPhone 13'te değil iPhone 14 ya da daha üstü bir akıllı telefon serisinde olacağı belirtiliyor. Kısacası yeni özellik önünde sonunda gelecek ama iPhone 13'le gelmeyecek.

Diğer bir söylenti, özelliğin iPhone 13'te tamamen yer almayacağına işaret ediyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, ekran içi Touch ID sisteminin 2022'de çıkacak iPhone'larla birlikte geleceğini düşünüyor. Bu da özelliğin muhtemelen iPhone 14'lerde olacağı anlamına geliyor.