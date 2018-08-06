Ekran Kalemli LG Q8 2018 Özellikleri ve Fiyatı Duyuruldu

LG V35 ThinQ‘nun ucuz versiyonu olarak tanıtılan ve orta segment kullanıcılarına güzel bir alternatif sunan LG Q8 2018, ekran kalemi ve 6.2 inçlik dev ekranıyla dikkat çekmeyi başardı. LG, bugün yaptığı açıklamayla birlikte yepyeni orta seviye akıllı telefonu LG Q8 2018 özellikleri haberini merak edenlerle paylaştı.

Akıllı telefon pazarında geçtiğimiz yıllara göre daha az akıllı cihaz sunan LG, özellikle orta seviye pazarında iyi işler çıkarmaya devam ediyor. Kore'de tanıtımı yapılan LG Q8 2018 cihazında 6.2 inç 2160×1080 piksel ekran bulunuyor. 18:9 formatında olan bu ekranın çerçevesiz olduğunu belirtmek gerekiyor. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alan cihazda 4GB RAM yer alıyor.

2TB'a kadar microSD kart desteği sağlayan Q8 2018 64GB dahili depolamaya sahip. Kamera konusunda da kullanıcıları üzmeyecek olan telefonun hem arka hem de ön tarafında tek kamera kurulumu var. Arka kamera 16MP çözünürlüğündeyken ön kameranın ise 5MP olduğu belirtildi. Ancak ön tarafta yer alan 100 derecelik Super Wide Angle sayesinde geniş açı selfie çekmek mümkün.

Hi-Fi Quad DAC teknolojisiyle donatılmış hoparlör ile dikkat çeken Q8 2018 3300 mAh batarya barındırıyor. Ayrıca kulaklık jakını da sahip olan cihazın IP68 sertifikası sayesinde su-toza karşı dayanııklılık gösterdiği dile getirildi. Mavi ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Q8 2018'in 480 dolarlık fiyat etiketiyle geleceğini belirtmek gerekiyor. İlk aşamada yalnızca Kore pazarına sunulacağı söylenen ürünün yakın zamanda ülkemize de geleceğini diye düşünüyorum.

LG Q8 2018 Özellikleri