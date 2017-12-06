Ekran Kartı Fiyatları Yeniden Yükselebilir

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda ekran kartı fiyatları, kripto para birimlerinin yükselişiyle birlikte tavan yapmıştı.

İnsanlar yeni çıkan veya fiyatı yükselen sanal para birimlerine yatırım yapabilmek, kendi sanal para birimlerini üretebilmek için mining - madencilik sistemleri inşa ediyorlardı. Bu sistemlerin temelinde güçlü ekran kartlarının kullanılması yatıyordu. İşte bu nedenle piyasaya sürülen ekran kartları, yatırım amaçlı toplanan mining sistemlerinde kullanılmak üzere hızlı bir şekilde alıcı bulmuş, uzun bir süre stok sıkıntısı yaşanmıştı. Ekran kartı üreticilerinin arzı bu yüksek talebi karşılamadığı için de doğal olarak fiyatlar yukarı çıkmıştı.

Geçtiğimiz dönemde yaşanan madencilik kaynaklı ekran kartı stok sıkıntısını anca geride bırakabilmiştik; fakat yeni bir stok sıkıntısı kapımızda. Bitcoin'in yeniden yükselişe geçmesi ve 11.000 $'lık limiti aşmasının ardından Bitcoin'in karlılığı da arttı. Bu da önümüzdeki dönemde ekran kartlarının yine medenciler tarafından yoğun ilgi görmesine sebep olacaktır.

Bitcoin'in yükselişine devam edip etmeyeceği hakkında henüz bir tahminde bulunamıyoruz. Fakat Bitcoin yükselmeye devam ederse ekran kartlarında yeni bir krizin ortaya çıkacağını öngörebiliyoruz. Bu nedenle eğer ekran kartı almayı düşünüyorsanız bu konuyu dikkate almanızda fayda var.