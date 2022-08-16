Ekran Kartı Fiyatlarındaki Düşüş Devam Edebilir

Çin'den gelen haberlere göre NVIDIA, RTX 30 serisi ekran kartları için bir fiyat düşüşü daha uygulamaya hazırlanıyor olabilir. VideoCardz tarafından bildirildiği üzere Çin web sitesi ZOL, NVIDIA'nın Ağustos ayının sonuna kadar ekran kartlarının maliyetini azaltabileceğini bildiriyor. Bu şüphesiz pazarın mevcut durumuna yanıt olacak türden bir hareket.

Rapor, AMD'nin kendi kartları olan Radeon 7000 serisi için üreticinin önerdiği perakende fiyatını (MSRP) düşürme konusunda rakibine katılacağını belirtiyor. Ayrıca MyDrivers, NVIDIA'nın uygulayacağı fiyat indiriminin "AMD'den daha büyük" olacağını belirtiyor.

Yeni Nesil Kartlar ve Kripto Fiyat Düşüşünün En Büyük Nedeni

Asıl soru, bu fiyat düşüşlerinin gerçekte ne kadar büyük olacağı yönünde. Ne de olsa son aylarda perakende fiyatlarının, birçok ekran kartının artık perakende fiyatının altında satın alınabileceği noktaya düştüğünü gördük. Bunun en büyük örneği NVIDIA'nın yönetim kurulu ortaklarından biri olan EVGA, bazı RTX 3090 Ti modellerinin fiyatını 1.000 dolar gibi muazzam bir oranda düşürdü. Çok uzun zaman önce kartlar 1.000 doları aşan şişirilmiş fiyatlarda satılıyordu. Örneğin RTX 3080, eBay'de 650 dolardan daha düşük bir fiyata bulunabilir durumda. Bu fiyat etiketi, piyasa istikrar kazanmadan önce ortalama 1000 dolarlık satış fiyatına kıyasla oldukça düşük.

Bu durum en hafif tabirle emsalsiz ancak ekran kartı pazarının normalleşmesini açıklamak için birkaç neden var. Fiyatların düşüşe geçmesine katkıda bulunan faktörlerden biri, kripto para birimi endüstrisinin her yerde çökmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca, yeni nesil RTX 40 ve Radeon 7000 kartlarına sadece birkaç ay kaldı ve bu da anakart talebi üzerinde belirgin bir etkiye sahip olacak.

Bu fiyatların Türkiye'deki ikinci el ve sıfır ekran kartı pazarına da etkisini sürdürmesi muhtemel.